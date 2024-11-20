https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984730637.html

В Новгородской области уничтожили несколько БПЛА

В Новгородской области уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024

В Новгородской области уничтожили несколько БПЛА

Несколько беспилотников самолетного типа уничтожены силами ПВО в Новгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Никитин. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T04:02

2024-11-20T04:02

2024-11-20T04:02

специальная военная операция на украине

новгородская область

андрей никитин (политик)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Несколько беспилотников самолетного типа уничтожены силами ПВО в Новгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Никитин. "Над Новгородской областью силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале. Никитин добавил, что жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20241120/molokozavod-1984730009.html

новгородская область

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новгородская область, андрей никитин (политик), министерство обороны рф (минобороны рф)