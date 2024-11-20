https://ria.ru/20241120/bespilotniki-1984730637.html
В Новгородской области уничтожили несколько БПЛА
В Новгородской области уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
В Новгородской области уничтожили несколько БПЛА
Несколько беспилотников самолетного типа уничтожены силами ПВО в Новгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Никитин. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T04:02
2024-11-20T04:02
2024-11-20T04:02
специальная военная операция на украине
новгородская область
андрей никитин (политик)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Несколько беспилотников самолетного типа уничтожены силами ПВО в Новгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Никитин. "Над Новгородской областью силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале. Никитин добавил, что жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20241120/molokozavod-1984730009.html
новгородская область
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новгородская область, андрей никитин (политик), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Новгородской области уничтожили несколько БПЛА
Губернатор Никитин: ПВО сбила в Новгородской области несколько БПЛА ВСУ