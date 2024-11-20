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Новые автомобили для борьбы с БПЛА заступили на службу в Ленобласти - РИА Новости, 20.11.2024
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Ленинградская область
 
16:36 20.11.2024
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Новые автомобили для борьбы с БПЛА заступили на службу в Ленобласти
Новые автомобили для борьбы с БПЛА заступили на службу в Ленобласти - РИА Новости, 20.11.2024
Новые автомобили для борьбы с БПЛА заступили на службу в Ленобласти
Двенадцать новых автомобилей марки УАЗ, оборудованные под борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) заступили на службу в Ленинградской области,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:36
2024-11-20T16:36
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Двенадцать новых автомобилей марки УАЗ, оборудованные под борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) заступили на службу в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Двенадцать автомобилей УАЗ повышенной проходимости с силовыми бамперами, багажниками на крыше, лебедками и грязевыми шинами вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - сообщает пресс-служба. По словам главы региона, "УАЗы" специально подготовлены для монтажа на них оборудования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. "Конечно, все основные поставки идут по линии Минобороны, но мы помогаем обеспечивать защитников ленинградского неба дополнительным оборудованием и вещами, нужными для работы. Это очень важно для того, чтобы небо было чистым от незаконных вторжений, а жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга чувствовали себя уверенно и спокойно", - подчеркнул Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленинградской области отметили, что 27 миллионов рублей были выделены из резервного фонда регионального правительства на покупку транспорта. Кроме того, подчеркнули в правительстве, регион завершает первый этап оборудования инженерных сооружений для размещения спецоборудования для контроля и защиты воздушного пространства Ленинградской области.
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александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко

Новые автомобили для борьбы с БПЛА заступили на службу в Ленобласти

© Фото : Александр Дрозденко/TelegramАвтомобили УАЗ, заступившие на службу в Ленинградской области
Автомобили УАЗ, заступившие на службу в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Александр Дрозденко/Telegram
Автомобили УАЗ, заступившие на службу в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Двенадцать новых автомобилей марки УАЗ, оборудованные под борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) заступили на службу в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Двенадцать автомобилей УАЗ повышенной проходимости с силовыми бамперами, багажниками на крыше, лебедками и грязевыми шинами вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - сообщает пресс-служба.
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По словам главы региона, "УАЗы" специально подготовлены для монтажа на них оборудования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. "Конечно, все основные поставки идут по линии Минобороны, но мы помогаем обеспечивать защитников ленинградского неба дополнительным оборудованием и вещами, нужными для работы. Это очень важно для того, чтобы небо было чистым от незаконных вторжений, а жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга чувствовали себя уверенно и спокойно", - подчеркнул Дрозденко.
В пресс-службе правительства Ленинградской области отметили, что 27 миллионов рублей были выделены из резервного фонда регионального правительства на покупку транспорта.
Кроме того, подчеркнули в правительстве, регион завершает первый этап оборудования инженерных сооружений для размещения спецоборудования для контроля и защиты воздушного пространства Ленинградской области.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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