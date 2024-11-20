https://ria.ru/20241120/avtomobili-1984865757.html
Новые автомобили для борьбы с БПЛА заступили на службу в Ленобласти
Новые автомобили для борьбы с БПЛА заступили на службу в Ленобласти - РИА Новости, 20.11.2024
Новые автомобили для борьбы с БПЛА заступили на службу в Ленобласти
Двенадцать новых автомобилей марки УАЗ, оборудованные под борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) заступили на службу в Ленинградской области,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:36
2024-11-20T16:36
2024-11-20T16:36
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Двенадцать новых автомобилей марки УАЗ, оборудованные под борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) заступили на службу в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Двенадцать автомобилей УАЗ повышенной проходимости с силовыми бамперами, багажниками на крыше, лебедками и грязевыми шинами вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - сообщает пресс-служба. По словам главы региона, "УАЗы" специально подготовлены для монтажа на них оборудования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. "Конечно, все основные поставки идут по линии Минобороны, но мы помогаем обеспечивать защитников ленинградского неба дополнительным оборудованием и вещами, нужными для работы. Это очень важно для того, чтобы небо было чистым от незаконных вторжений, а жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга чувствовали себя уверенно и спокойно", - подчеркнул Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленинградской области отметили, что 27 миллионов рублей были выделены из резервного фонда регионального правительства на покупку транспорта. Кроме того, подчеркнули в правительстве, регион завершает первый этап оборудования инженерных сооружений для размещения спецоборудования для контроля и защиты воздушного пространства Ленинградской области.
https://ria.ru/20241114/donbass-1983734393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Двенадцать новых автомобилей марки УАЗ, оборудованные под борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) заступили на службу в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Двенадцать автомобилей УАЗ повышенной проходимости с силовыми бамперами, багажниками на крыше, лебедками и грязевыми шинами вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - сообщает пресс-служба.
По словам главы региона, "УАЗы" специально подготовлены для монтажа на них оборудования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. "Конечно, все основные поставки идут по линии Минобороны, но мы помогаем обеспечивать защитников ленинградского неба дополнительным оборудованием и вещами, нужными для работы. Это очень важно для того, чтобы небо было чистым от незаконных вторжений, а жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга
чувствовали себя уверенно и спокойно", - подчеркнул Дрозденко.
В пресс-службе правительства Ленинградской области отметили, что 27 миллионов рублей были выделены из резервного фонда регионального правительства на покупку транспорта.
Кроме того, подчеркнули в правительстве, регион завершает первый этап оборудования инженерных сооружений для размещения спецоборудования для контроля и защиты воздушного пространства Ленинградской области.