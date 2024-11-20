https://ria.ru/20241120/avtomobili-1984865757.html

Новые автомобили для борьбы с БПЛА заступили на службу в Ленобласти

Новые автомобили для борьбы с БПЛА заступили на службу в Ленобласти - РИА Новости, 20.11.2024

Новые автомобили для борьбы с БПЛА заступили на службу в Ленобласти

Двенадцать новых автомобилей марки УАЗ, оборудованные под борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) заступили на службу в Ленинградской области,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:36

2024-11-20T16:36

2024-11-20T16:36

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Двенадцать новых автомобилей марки УАЗ, оборудованные под борьбу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) заступили на службу в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Двенадцать автомобилей УАЗ повышенной проходимости с силовыми бамперами, багажниками на крыше, лебедками и грязевыми шинами вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - сообщает пресс-служба. По словам главы региона, "УАЗы" специально подготовлены для монтажа на них оборудования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. "Конечно, все основные поставки идут по линии Минобороны, но мы помогаем обеспечивать защитников ленинградского неба дополнительным оборудованием и вещами, нужными для работы. Это очень важно для того, чтобы небо было чистым от незаконных вторжений, а жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга чувствовали себя уверенно и спокойно", - подчеркнул Дрозденко. В пресс-службе правительства Ленинградской области отметили, что 27 миллионов рублей были выделены из резервного фонда регионального правительства на покупку транспорта. Кроме того, подчеркнули в правительстве, регион завершает первый этап оборудования инженерных сооружений для размещения спецоборудования для контроля и защиты воздушного пространства Ленинградской области.

https://ria.ru/20241114/donbass-1983734393.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко