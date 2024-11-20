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Суд в Калининграде арестовал диверсанта из Германии - РИА Новости, 20.11.2024
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11:14 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/arest-1984773190.html
Суд в Калининграде арестовал диверсанта из Германии
Суд в Калининграде арестовал диверсанта из Германии - РИА Новости, 20.11.2024
Суд в Калининграде арестовал диверсанта из Германии
Суд в Калининграде арестовал на два месяца гражданина ФРГ, совершившего теракт в регионе и планировавшего новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:14
2024-11-20T11:14
происшествия
калининград
германия
гамбург (город)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КАЛИНИНГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Суд в Калининграде арестовал на два месяца гражданина ФРГ, совершившего теракт в регионе и планировавшего новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. Ранее ФСБ сообщила, что Николай Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши, его целью было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. "Суд, определивший меру пресечения, состоялся в Калининграде. Сейчас гражданин Германии в СИЗО, пока он арестован на два месяца. Расследование продолжается", - сказали в пресс-службе. В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205 "Террористический акт" УК РФ ( наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет), части 1.1 статьи 226.1 "Контрабанда взрывчатых веществ"(от 3 до 7 лет).
https://ria.ru/20241116/diversiya-1984161087.html
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происшествия, калининград, германия, гамбург (город), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Калининград, Германия, Гамбург (город), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд в Калининграде арестовал диверсанта из Германии

В Калининграде арестовали гражданина Германии, планировавшего теракт в регионе

© ФСБ РоссииЗадержанный на границе в Калининградской области гражданин Германии
Задержанный на границе в Калининградской области гражданин Германии - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© ФСБ России
Задержанный на границе в Калининградской области гражданин Германии. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Суд в Калининграде арестовал на два месяца гражданина ФРГ, совершившего теракт в регионе и планировавшего новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что Николай Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши, его целью было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде.
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"Суд, определивший меру пресечения, состоялся в Калининграде. Сейчас гражданин Германии в СИЗО, пока он арестован на два месяца. Расследование продолжается", - сказали в пресс-службе.
В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205 "Террористический акт" УК РФ ( наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет), части 1.1 статьи 226.1 "Контрабанда взрывчатых веществ"(от 3 до 7 лет).
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ПроисшествияКалининградГерманияГамбург (город)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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