https://ria.ru/20241120/arest-1984773190.html

Суд в Калининграде арестовал диверсанта из Германии

Суд в Калининграде арестовал диверсанта из Германии - РИА Новости, 20.11.2024

Суд в Калининграде арестовал диверсанта из Германии

Суд в Калининграде арестовал на два месяца гражданина ФРГ, совершившего теракт в регионе и планировавшего новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:14

2024-11-20T11:14

2024-11-20T11:14

происшествия

калининград

германия

гамбург (город)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАЛИНИНГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Суд в Калининграде арестовал на два месяца гражданина ФРГ, совершившего теракт в регионе и планировавшего новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. Ранее ФСБ сообщила, что Николай Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши, его целью было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. "Суд, определивший меру пресечения, состоялся в Калининграде. Сейчас гражданин Германии в СИЗО, пока он арестован на два месяца. Расследование продолжается", - сказали в пресс-службе. В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205 "Террористический акт" УК РФ ( наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет), части 1.1 статьи 226.1 "Контрабанда взрывчатых веществ"(от 3 до 7 лет).

https://ria.ru/20241116/diversiya-1984161087.html

https://ria.ru/20241119/dopros-1984530696.html

калининград

германия

гамбург (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калининград, германия, гамбург (город), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)