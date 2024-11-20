Суд в Калининграде арестовал диверсанта из Германии
В Калининграде арестовали гражданина Германии, планировавшего теракт в регионе
© ФСБ РоссииЗадержанный на границе в Калининградской области гражданин Германии
© ФСБ России
Задержанный на границе в Калининградской области гражданин Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Суд в Калининграде арестовал на два месяца гражданина ФРГ, совершившего теракт в регионе и планировавшего новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что Николай Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши, его целью было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде.
В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии
16 ноября, 15:57
"Суд, определивший меру пресечения, состоялся в Калининграде. Сейчас гражданин Германии в СИЗО, пока он арестован на два месяца. Расследование продолжается", - сказали в пресс-службе.
В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205 "Террористический акт" УК РФ ( наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет), части 1.1 статьи 226.1 "Контрабанда взрывчатых веществ"(от 3 до 7 лет).