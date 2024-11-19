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В Воронежской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки ВСУ
В Воронежской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
В Воронежской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки ВСУ
Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Воронежской области, которое было атаковано БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T23:04
2024-11-19T23:04
2024-11-19T23:06
специальная военная операция на украине
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Воронежской области, которое было атаковано БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее Гусев сообщал, что более пяти беспилотников атаковали промпредприятие в Воронежской области, выпускающее гражданскую продукцию, произошло возгорание, пострадавших нет."Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Каменском районе, которое было атаковано БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Гусев уточнил, что опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется."Напоминаю: приближаться к фрагментам БПЛА недопустимо! В случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, сообщите по телефону 112", - добавил он.
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Украина
В Воронежской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки ВСУ
В Воронежской области ликвидировали пожар на промпредприятии после атаки БПЛА