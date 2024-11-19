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ВСУ могут попасть в окружение на Сватовском направлении, заявил Марочко
ВСУ могут попасть в окружение на Сватовском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 19.11.2024
ВСУ могут попасть в окружение на Сватовском направлении, заявил Марочко
ВСУ могут оказаться в окружении на сватовско-кременском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:34
2024-11-19T07:34
2024-11-19T07:34
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ЛУГАНСК, 19 ноя - РИА Новости. ВСУ могут оказаться в окружении на сватовско-кременском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "На сватовско-кременском участке формируется новый огневой мешок для вооруженных формирований Украины. Продвижение наших войск в Тернах, а также северо-восточнее Торского создает серьезную угрозу окружения украинской группировки, находящейся восточнее Ямполовки", - рассказал Марочко. По его словам, украинскому командованию на данный момент уже трудно снабжать и обеспечивать ВСУ в данном районе из-за плотного огневого воздействия ВС РФ. Минобороны РФ на прошлой неделе сообщало о нанесении группировкой "Запад" поражения живой силе и технике ряда украинских бригад в том числе в районах Тернов, Торского и Ямполовки в ДНР.
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ могут попасть в окружение на Сватовском направлении, заявил Марочко
Марочко: ВСУ могут оказаться в окружении на Сватовско-кременском направлении