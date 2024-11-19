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Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около тысячи судов - РИА Новости, 19.11.2024
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14:12 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/verfi-1984601577.html
Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около тысячи судов
Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около тысячи судов - РИА Новости, 19.11.2024
Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около тысячи судов
Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около 1 тысячи судов, строительство 640 из них предусмотрено в национальном проекте, заявил министр... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:12
2024-11-19T14:12
экономика
россия
антон алиханов
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около 1 тысячи судов, строительство 640 из них предусмотрено в национальном проекте, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках заседания комитета по экономической политике Совета Федерации. "За 6 лет отрасль у нас должна по плану передать более тысячи судов разного назначения, из них строительство около 640 предусмотрено собственно в нацпроекте. Для этого нам потребуется расширить возможности по строительству крупнотоннажных судов ледового класса и в целом повысить производительность верфей, которые работают по гражданским заказам во всех акваториях нашей страны", — сказал он. Строительство в области транспорта будет реализовываться в рамках национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Алиханов отметил, что задачи по обновлению и развитию собственного морского и речного флота сопряжены с планами транспортной отрасли.
https://ria.ru/20241114/patrushev-1983700160.html
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экономика, россия, антон алиханов, совет федерации рф
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Совет Федерации РФ
Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около тысячи судов

Министр Алиханов: верфи за шесть лет должны передать заказчикам тысячу судов

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкСпуск на воду поисково-спасательного судна "Игорь Белоусов"
Спуск на воду поисково-спасательного судна Игорь Белоусов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Спуск на воду поисково-спасательного судна "Игорь Белоусов". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около 1 тысячи судов, строительство 640 из них предусмотрено в национальном проекте, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках заседания комитета по экономической политике Совета Федерации.
"За 6 лет отрасль у нас должна по плану передать более тысячи судов разного назначения, из них строительство около 640 предусмотрено собственно в нацпроекте. Для этого нам потребуется расширить возможности по строительству крупнотоннажных судов ледового класса и в целом повысить производительность верфей, которые работают по гражданским заказам во всех акваториях нашей страны", — сказал он.
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Строительство в области транспорта будет реализовываться в рамках национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности".
Алиханов отметил, что задачи по обновлению и развитию собственного морского и речного флота сопряжены с планами транспортной отрасли.
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ЭкономикаРоссияАнтон АлихановСовет Федерации РФ
 
 
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