https://ria.ru/20241119/verfi-1984601577.html

Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около тысячи судов

Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около тысячи судов - РИА Новости, 19.11.2024

Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около тысячи судов

Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около 1 тысячи судов, строительство 640 из них предусмотрено в национальном проекте, заявил министр... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:12

2024-11-19T14:12

2024-11-19T14:12

экономика

россия

антон алиханов

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около 1 тысячи судов, строительство 640 из них предусмотрено в национальном проекте, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках заседания комитета по экономической политике Совета Федерации. "За 6 лет отрасль у нас должна по плану передать более тысячи судов разного назначения, из них строительство около 640 предусмотрено собственно в нацпроекте. Для этого нам потребуется расширить возможности по строительству крупнотоннажных судов ледового класса и в целом повысить производительность верфей, которые работают по гражданским заказам во всех акваториях нашей страны", — сказал он. Строительство в области транспорта будет реализовываться в рамках национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Алиханов отметил, что задачи по обновлению и развитию собственного морского и речного флота сопряжены с планами транспортной отрасли.

https://ria.ru/20241114/patrushev-1983700160.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон алиханов, совет федерации рф