https://ria.ru/20241119/verfi-1984601577.html
Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около тысячи судов
Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около тысячи судов - РИА Новости, 19.11.2024
Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около тысячи судов
Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около 1 тысячи судов, строительство 640 из них предусмотрено в национальном проекте, заявил министр... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:12
2024-11-19T14:12
2024-11-19T14:12
экономика
россия
антон алиханов
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около 1 тысячи судов, строительство 640 из них предусмотрено в национальном проекте, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках заседания комитета по экономической политике Совета Федерации. "За 6 лет отрасль у нас должна по плану передать более тысячи судов разного назначения, из них строительство около 640 предусмотрено собственно в нацпроекте. Для этого нам потребуется расширить возможности по строительству крупнотоннажных судов ледового класса и в целом повысить производительность верфей, которые работают по гражданским заказам во всех акваториях нашей страны", — сказал он. Строительство в области транспорта будет реализовываться в рамках национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Алиханов отметил, что задачи по обновлению и развитию собственного морского и речного флота сопряжены с планами транспортной отрасли.
https://ria.ru/20241114/patrushev-1983700160.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия, антон алиханов, совет федерации рф
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Совет Федерации РФ
Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около тысячи судов
Министр Алиханов: верфи за шесть лет должны передать заказчикам тысячу судов
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские верфи за шесть лет должны передать заказчикам около 1 тысячи судов, строительство 640 из них предусмотрено в национальном проекте, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках заседания комитета по экономической политике Совета Федерации.
"За 6 лет отрасль у нас должна по плану передать более тысячи судов разного назначения, из них строительство около 640 предусмотрено собственно в нацпроекте. Для этого нам потребуется расширить возможности по строительству крупнотоннажных судов ледового класса и в целом повысить производительность верфей, которые работают по гражданским заказам во всех акваториях нашей страны", — сказал он.
Строительство в области транспорта будет реализовываться в рамках национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности".
Алиханов отметил, что задачи по обновлению и развитию собственного морского и речного флота сопряжены с планами транспортной отрасли.