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Источник: в Турции не обсуждают возобновление переговоров по Украине - РИА Новости, 19.11.2024
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11:03 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/ukraina-1984542534.html
Источник: в Турции не обсуждают возобновление переговоров по Украине
Источник: в Турции не обсуждают возобновление переговоров по Украине - РИА Новости, 19.11.2024
Источник: в Турции не обсуждают возобновление переговоров по Украине
Возобновление стамбульского процесса по Украине сейчас не стоит в повестке дня, готовности сторон к переговорам нет, сообщил РИА Новости дипломатический... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:03
2024-11-19T11:03
в мире
украина
стамбул
киев
нуман куртулмуш
владимир зеленский
давид арахамия
выборы президента сша — 2024
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АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Возобновление стамбульского процесса по Украине сейчас не стоит в повестке дня, готовности сторон к переговорам нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году сорвались из-за давления "известных стран" на Киев, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, выступая в Дипломатической академии в Москве. "Нет, сейчас это не в повестке (стамбульские переговоры – ред.), нет готовности (сторон) к этому", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о вероятности возобновления стамбульского процесса. В ноябре прошло года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать". В начале сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами. В свою очередь российский президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась. Тем не менее, такой диалог должен проходить на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей, добавил он.
https://ria.ru/20240905/putin-1970817706.html
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984464848.html
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в мире, украина, стамбул, киев, нуман куртулмуш, владимир зеленский, давид арахамия, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Стамбул, Киев, Нуман Куртулмуш, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Выборы президента США — 2024
Источник: в Турции не обсуждают возобновление переговоров по Украине

Источник: стамбульский процесс по Украине сейчас не стоит в повестке дня

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 19 ноя – РИА Новости. Возобновление стамбульского процесса по Украине сейчас не стоит в повестке дня, готовности сторон к переговорам нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году сорвались из-за давления "известных стран" на Киев, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, выступая в Дипломатической академии в Москве.
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"Нет, сейчас это не в повестке (стамбульские переговоры – ред.), нет готовности (сторон) к этому", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о вероятности возобновления стамбульского процесса.
В ноябре прошло года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
В начале сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.
В свою очередь российский президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась. Тем не менее, такой диалог должен проходить на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей, добавил он.
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В миреУкраинаСтамбулКиевНуман КуртулмушВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВыборы президента США — 2024
 
 
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