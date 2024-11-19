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Киев долго не забудет, как оказался в кризисе из-за Лондона, заявил Небензя - РИА Новости, 19.11.2024
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02:37 19.11.2024 (обновлено: 02:50 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/ukraina-1984495707.html
Киев долго не забудет, как оказался в кризисе из-за Лондона, заявил Небензя
Киев долго не забудет, как оказался в кризисе из-за Лондона, заявил Небензя - РИА Новости, 19.11.2024
Киев долго не забудет, как оказался в кризисе из-за Лондона, заявил Небензя
На Украине "долго не забудут", как из-за действий Лондона, отговорившего Киев от мирного соглашения с Россией, страна потеряла большую часть своей армии, четыре РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:37
2024-11-19T02:50
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ООН, 19 ноя – РИА Новости. На Украине "долго не забудут", как из-за действий Лондона, отговорившего Киев от мирного соглашения с Россией, страна потеряла большую часть своей армии, четыре региона и пребывает в бедственном ужасающем положении, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН напомнил, как после начала СВО тогдашний британский премьер Борис Джонсон прибыл на Украину и отговорил главу киевского режима подписывать парафированное в Стамбуле мирное соглашение с Россией, которое остановило бы военные действия. Тогда, отметил Небензя, Россия и Украина "были очень близки к этому". "Великобритания подтолкнула киевский режим в сторону неминуемого разгрома, спровоцировав его выбор в пользу продолжения конфронтации с Россией. Я думаю, что на Украине долго не забудут того, что именно благодаря этим действиям Вашей страны это государство сегодня находится в ужасающем экономическом состоянии, потеряло большую часть своей армии и военной техники, а также лишилось как минимум четырех регионов, помимо еще в 2014 году вышедшего из состава Украины Крыма", – сказал постпред РФ. Лондон, "ностальгируя по утерянному мировому господству", применяет шантаж и санкции, а также занимается свержением неугодных правительств путем "цветных революций", одной из жертв которых и стала Украина, добавил Небензя.
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в мире, украина, россия, лондон, василий небензя, борис джонсон, совет безопасности оон
В мире, Украина, Россия, Лондон, Василий Небензя, Борис Джонсон, Совет Безопасности ООН
Киев долго не забудет, как оказался в кризисе из-за Лондона, заявил Небензя

Небензя: на Украине долго не забудут, как Лондон отговорил от мирного соглашения

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 19 ноя – РИА Новости. На Украине "долго не забудут", как из-за действий Лондона, отговорившего Киев от мирного соглашения с Россией, страна потеряла большую часть своей армии, четыре региона и пребывает в бедственном ужасающем положении, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН напомнил, как после начала СВО тогдашний британский премьер Борис Джонсон прибыл на Украину и отговорил главу киевского режима подписывать парафированное в Стамбуле мирное соглашение с Россией, которое остановило бы военные действия. Тогда, отметил Небензя, Россия и Украина "были очень близки к этому".
"Великобритания подтолкнула киевский режим в сторону неминуемого разгрома, спровоцировав его выбор в пользу продолжения конфронтации с Россией. Я думаю, что на Украине долго не забудут того, что именно благодаря этим действиям Вашей страны это государство сегодня находится в ужасающем экономическом состоянии, потеряло большую часть своей армии и военной техники, а также лишилось как минимум четырех регионов, помимо еще в 2014 году вышедшего из состава Украины Крыма", – сказал постпред РФ.
Лондон, "ностальгируя по утерянному мировому господству", применяет шантаж и санкции, а также занимается свержением неугодных правительств путем "цветных революций", одной из жертв которых и стала Украина, добавил Небензя.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Небензя напомнил о непобедимости России на поле боя
01:28
 
В миреУкраинаРоссияЛондонВасилий НебензяБорис ДжонсонСовет Безопасности ООН
 
 
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