https://ria.ru/20241119/ukraina-1984495707.html

Киев долго не забудет, как оказался в кризисе из-за Лондона, заявил Небензя

Киев долго не забудет, как оказался в кризисе из-за Лондона, заявил Небензя - РИА Новости, 19.11.2024

Киев долго не забудет, как оказался в кризисе из-за Лондона, заявил Небензя

На Украине "долго не забудут", как из-за действий Лондона, отговорившего Киев от мирного соглашения с Россией, страна потеряла большую часть своей армии, четыре РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:37

2024-11-19T02:37

2024-11-19T02:50

в мире

украина

россия

лондон

василий небензя

борис джонсон

совет безопасности оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg

ООН, 19 ноя – РИА Новости. На Украине "долго не забудут", как из-за действий Лондона, отговорившего Киев от мирного соглашения с Россией, страна потеряла большую часть своей армии, четыре региона и пребывает в бедственном ужасающем положении, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН напомнил, как после начала СВО тогдашний британский премьер Борис Джонсон прибыл на Украину и отговорил главу киевского режима подписывать парафированное в Стамбуле мирное соглашение с Россией, которое остановило бы военные действия. Тогда, отметил Небензя, Россия и Украина "были очень близки к этому". "Великобритания подтолкнула киевский режим в сторону неминуемого разгрома, спровоцировав его выбор в пользу продолжения конфронтации с Россией. Я думаю, что на Украине долго не забудут того, что именно благодаря этим действиям Вашей страны это государство сегодня находится в ужасающем экономическом состоянии, потеряло большую часть своей армии и военной техники, а также лишилось как минимум четырех регионов, помимо еще в 2014 году вышедшего из состава Украины Крыма", – сказал постпред РФ. Лондон, "ностальгируя по утерянному мировому господству", применяет шантаж и санкции, а также занимается свержением неугодных правительств путем "цветных революций", одной из жертв которых и стала Украина, добавил Небензя.

https://ria.ru/20241119/nebenzya-1984492072.html

украина

россия

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, лондон, василий небензя, борис джонсон, совет безопасности оон