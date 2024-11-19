https://ria.ru/20241119/tramp-1984720427.html

Трамп может признать Сомалиленд государством, пишет Independent

Трамп может признать Сомалиленд государством, пишет Independent - РИА Новости, 19.11.2024

Трамп может признать Сомалиленд государством, пишет Independent

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, придя к власти, может признать непризнанную Республику Сомалиленд государством, пишет газета... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T23:52

2024-11-19T23:52

2024-11-19T23:52

в мире

сомали

эфиопия

сомалиленд

дональд трамп

гэвин уильямсон

сша

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, придя к власти, может признать непризнанную Республику Сомалиленд государством, пишет газета Independent со ссылкой на бывшего министра обороны Британии Гэвина Уильямсона. Уильямсон в комментарии изданию заявил, что провел переговоры с командой Трампа "об официальном признании Сомалиленда". "Дональд Трамп готов признать бывший британский протекторат в качестве официальной страны", - говорится в материале издания. Экс-министр обороны Британии выразил уверенность, что Трамп займется этим вопросом уже в январе, как только официально вступит в должность президента. Ранее Эфиопия и непризнанная республика Сомалиленд, расположенная в северо-западной части Сомали, подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Аддис-Абеба получит доступ к Красному морю. После этого власти Сомали отозвали посла в Аддис-Абебе, а сомалийский президент Хасан Шейх Махмуд подписал закон, аннулирующий соглашение между Сомалилендом и Эфиопией. Как сообщил телеканал CGTN Africa, созванный в Уганде чрезвычайный саммит стран северо-восточной Африки в составе Межправительственной организации по развитию призвал Эфиопию и Сомали к снижению напряженности и возвращению к конструктивному диалогу. Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.

https://ria.ru/20241119/kitay-1984684175.html

https://ria.ru/20241119/tramp-1984636273.html

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сомалиленд

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в мире, сомали, эфиопия, сомалиленд, дональд трамп, гэвин уильямсон, сша