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Трамп может признать Сомалиленд государством, пишет Independent - РИА Новости, 19.11.2024
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23:52 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/tramp-1984720427.html
Трамп может признать Сомалиленд государством, пишет Independent
Трамп может признать Сомалиленд государством, пишет Independent - РИА Новости, 19.11.2024
Трамп может признать Сомалиленд государством, пишет Independent
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, придя к власти, может признать непризнанную Республику Сомалиленд государством, пишет газета... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T23:52
2024-11-19T23:52
в мире
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эфиопия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, придя к власти, может признать непризнанную Республику Сомалиленд государством, пишет газета Independent со ссылкой на бывшего министра обороны Британии Гэвина Уильямсона. Уильямсон в комментарии изданию заявил, что провел переговоры с командой Трампа "об официальном признании Сомалиленда". "Дональд Трамп готов признать бывший британский протекторат в качестве официальной страны", - говорится в материале издания. Экс-министр обороны Британии выразил уверенность, что Трамп займется этим вопросом уже в январе, как только официально вступит в должность президента. Ранее Эфиопия и непризнанная республика Сомалиленд, расположенная в северо-западной части Сомали, подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Аддис-Абеба получит доступ к Красному морю. После этого власти Сомали отозвали посла в Аддис-Абебе, а сомалийский президент Хасан Шейх Махмуд подписал закон, аннулирующий соглашение между Сомалилендом и Эфиопией. Как сообщил телеканал CGTN Africa, созванный в Уганде чрезвычайный саммит стран северо-восточной Африки в составе Межправительственной организации по развитию призвал Эфиопию и Сомали к снижению напряженности и возвращению к конструктивному диалогу. Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
https://ria.ru/20241119/kitay-1984684175.html
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в мире, сомали, эфиопия, сомалиленд, дональд трамп, гэвин уильямсон, сша
В мире, Сомали, Эфиопия, Сомалиленд, Дональд Трамп, Гэвин Уильямсон, США
Трамп может признать Сомалиленд государством, пишет Independent

Independent: Трамп может признать Республику Сомалиленд государством

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, придя к власти, может признать непризнанную Республику Сомалиленд государством, пишет газета Independent со ссылкой на бывшего министра обороны Британии Гэвина Уильямсона.
Уильямсон в комментарии изданию заявил, что провел переговоры с командой Трампа "об официальном признании Сомалиленда".
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"Дональд Трамп готов признать бывший британский протекторат в качестве официальной страны", - говорится в материале издания.
Экс-министр обороны Британии выразил уверенность, что Трамп займется этим вопросом уже в январе, как только официально вступит в должность президента.
Ранее Эфиопия и непризнанная республика Сомалиленд, расположенная в северо-западной части Сомали, подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Аддис-Абеба получит доступ к Красному морю. После этого власти Сомали отозвали посла в Аддис-Абебе, а сомалийский президент Хасан Шейх Махмуд подписал закон, аннулирующий соглашение между Сомалилендом и Эфиопией. Как сообщил телеканал CGTN Africa, созванный в Уганде чрезвычайный саммит стран северо-восточной Африки в составе Межправительственной организации по развитию призвал Эфиопию и Сомали к снижению напряженности и возвращению к конструктивному диалогу.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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В миреСомалиЭфиопияСомалилендДональд ТрампГэвин УильямсонСША
 
 
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