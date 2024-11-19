https://ria.ru/20241119/tramp-1984510993.html

Аналитик рассказал о начале реализации плана Трампа по Украине

Аналитик рассказал о начале реализации плана Трампа по Украине - РИА Новости, 19.11.2024

Аналитик рассказал о начале реализации плана Трампа по Украине

План победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает его заморозку с приостановкой членства... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T07:08

2024-11-19T07:08

2024-11-19T07:08

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

дональд трамп

джо байден

владимир путин

нато

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АНКАРА, 19 ноя - РИА Новости. План победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине подразумевает его заморозку с приостановкой членства Киева в НАТО, но проект о соглашении по прекращению огня, скорее всего, будет отложен до начала 2025 года, считает турецкий аналитик Энгин Озер. Трамп может использовать ослабление позиций Украины на поле боя и ограниченную поддержку республиканского конгресса, чтобы добиться заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой, утверждал ранее телеканал CNN. "План, подготовленный командой Трампа, примерно таков: заморозить конфликт на Украине и приостановить членство Киева в НАТО в долгосрочной перспективе", - заявил собеседник агентства. Комментируя решение действующего президента США Джо Байдена о санкционировании использования Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России, аналитик отметил, что позиция Вашингтона связана с ситуацией на поле боя и действиями российской армии в курском направлении. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. "Разрешение Байдена украинской армии атаковать российскую территорию с использованием американского оружия напрямую связано с действиями на курском направлении. Администрация Байдена сопротивляется прекращению конфликта, демократы в США пытаются создать впечатление, что они не бросили киевскую администрацию. Соглашение о прекращении огня, которое планировалось Трампом подписать в конце года, скорее всего, будет отложено до января, когда сам Трамп официально вступит в должность", - подчеркнул аналитик. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он. После террористического нападения ВСУ в августе на Курскую область президент РФ Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241119/bayden-1984502139.html

https://ria.ru/20241118/tramp-1984376479.html

https://ria.ru/20241119/ugroza-1984510148.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, нато