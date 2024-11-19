https://ria.ru/20241119/svo-1984635205.html

Мотоциклы и бронежилеты отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода

Мотоциклы и бронежилеты отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 19.11.2024

Мотоциклы и бронежилеты отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода

Мотоциклы, бронежилеты и генераторы отправили в зону проведения специальной военной операции жители Ленинского района Нижнего Новгорода, сообщает городская... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:34

2024-11-19T15:34

2024-11-19T15:34

надежные люди

ленинский район

нижний новгород

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984632377_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_c6a1dddf55c78409cdad9130cde4e98d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Мотоциклы, бронежилеты и генераторы отправили в зону проведения специальной военной операции жители Ленинского района Нижнего Новгорода, сообщает городская администрация. "На СВО были отправлены бронежилеты, дизельный генератор, четыре мотоцикла, продукты питания, медикаменты и обогреватели. Кроме того, воспитанники и ученики образовательных учреждений подготовили для бойцов письма и рисунки", - говорится в сообщении. Отмечается, что нижегородцы регулярно помогают военнослужащим - плетут маскировочные сети, шьют необходимые бойцам вещи. "В пункты сбора гуманитарной помощи наши неравнодушные жители приносят медикаменты, продукты питания и одежду – все то, что необходимо нашим бойцам в зоне боевых действий. Огромное спасибо всем, кто помогает в сборах. Мы и дальше продолжим поддерживать наших ребят. Уверен, все вместе мы сможем приблизить победу", - приводятся в сообщении слова главы Ленинского района Сергея Лукоянова.

https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya--1983966425.html

ленинский район

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинский район, нижний новгород, сво