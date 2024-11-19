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Мотоциклы и бронежилеты отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 19.11.2024
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Надежные люди
 
15:34 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/svo-1984635205.html
Мотоциклы и бронежилеты отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода
Мотоциклы и бронежилеты отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 19.11.2024
Мотоциклы и бронежилеты отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода
Мотоциклы, бронежилеты и генераторы отправили в зону проведения специальной военной операции жители Ленинского района Нижнего Новгорода, сообщает городская... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:34
2024-11-19T15:34
надежные люди
ленинский район
нижний новгород
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Мотоциклы, бронежилеты и генераторы отправили в зону проведения специальной военной операции жители Ленинского района Нижнего Новгорода, сообщает городская администрация. "На СВО были отправлены бронежилеты, дизельный генератор, четыре мотоцикла, продукты питания, медикаменты и обогреватели. Кроме того, воспитанники и ученики образовательных учреждений подготовили для бойцов письма и рисунки", - говорится в сообщении. Отмечается, что нижегородцы регулярно помогают военнослужащим - плетут маскировочные сети, шьют необходимые бойцам вещи. "В пункты сбора гуманитарной помощи наши неравнодушные жители приносят медикаменты, продукты питания и одежду – все то, что необходимо нашим бойцам в зоне боевых действий. Огромное спасибо всем, кто помогает в сборах. Мы и дальше продолжим поддерживать наших ребят. Уверен, все вместе мы сможем приблизить победу", - приводятся в сообщении слова главы Ленинского района Сергея Лукоянова.
https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya--1983966425.html
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ленинский район, нижний новгород, сво
Надежные люди, Ленинский район, Нижний Новгород, СВО

Мотоциклы и бронежилеты отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода

© Фото : пресс-служба администрации Нижнего Новгорода Мотоциклы, бронежилеты и генераторы отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода
Мотоциклы, бронежилеты и генераторы отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Мотоциклы, бронежилеты и генераторы отправили в зону проведения специальной военной операции жители Ленинского района Нижнего Новгорода, сообщает городская администрация.
"На СВО были отправлены бронежилеты, дизельный генератор, четыре мотоцикла, продукты питания, медикаменты и обогреватели. Кроме того, воспитанники и ученики образовательных учреждений подготовили для бойцов письма и рисунки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нижегородцы регулярно помогают военнослужащим - плетут маскировочные сети, шьют необходимые бойцам вещи.
"В пункты сбора гуманитарной помощи наши неравнодушные жители приносят медикаменты, продукты питания и одежду – все то, что необходимо нашим бойцам в зоне боевых действий. Огромное спасибо всем, кто помогает в сборах. Мы и дальше продолжим поддерживать наших ребят. Уверен, все вместе мы сможем приблизить победу", - приводятся в сообщении слова главы Ленинского района Сергея Лукоянова.
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Надежные людиЛенинский районНижний НовгородСВО
 
 
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