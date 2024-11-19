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В ОАК рассказали об успешной разработке Су-75 Checkmate вопреки санкциям - РИА Новости, 19.11.2024
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03:47 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/su-75-1984499047.html
В ОАК рассказали об успешной разработке Су-75 Checkmate вопреки санкциям
В ОАК рассказали об успешной разработке Су-75 Checkmate вопреки санкциям - РИА Новости, 19.11.2024
В ОАК рассказали об успешной разработке Су-75 Checkmate вопреки санкциям
Все агрегаты легкого тактического истребителя пятого поколения Су-75 (Checkmate) проработаны на достаточном уровне, позволяющем смотреть на будущее этого... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:47
2024-11-19T03:47
ближний восток
африка
александр михеев
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
рособоронэкспорт
технологии
истребители
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все агрегаты легкого тактического истребителя пятого поколения Су-75 (Checkmate) проработаны на достаточном уровне, позволяющем смотреть на будущее этого авиационного комплекса с оптимизмом, заявил РИА Новости генеральный конструктор, заместитель гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Сергей Коротков. "Несмотря на санкционные ограничения, корпорация продолжает разработку тактического истребителя пятого поколения. Все агрегаты самолета находятся на хорошей стадии проработки. Концепция, положенная в основу создания Су-75, предполагает, что это не просто отдельно взятый самолет, а это целая система взаимодействующих друг с другом летательных аппаратов, в которую он входит в качестве одного из компонентов", — отметил Коротков. Заместитель гендиректора ОАК подчеркнул, что в настоящее время у корпорации "есть заказчики, нацеленные на покупку машин в таком классе"."По нашей оценке, на авиационном рынке имеется достаточный спрос на эту технику. Надеемся, что ситуация с санкциями изменится в лучшую сторону", — заметил он. Кроме того, Коротков подчеркнул, что все инженерно-конструкторские ресурсы, которые в настоящее время имеются в "Объединенной авиастроительной корпорации", привлечены к реализации этой и других программ. "Внутри корпорации такая политика, что неважно, какие это проекты: Туполева, Ильюшина или Сухого, мы сегодня можем беспрепятственно перемещать инженерные кадры не в рамках договорных отношений, а в рамках тех планов, которые утверждены авиастроительной корпорацией", — уточнил заместитель гендиректора ОАК. Ранее со ссылкой на генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Александра Михеева сообщалось, что ряд государств Ближнего Востока и Африки проявил интерес к российскому легкому тактическому истребителю Checkmate, заинтересованным партнерам были переданы предложения по проекту. При создании этого самолета предусматривается беспилотная и двухместная модификации. Макет самолёта Су-75 был представлен 20 июля 2021 года на авиасалоне МАКС-2021 как ЛТС Checkmate ("шах и мат"). ОАК является одним из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения, предприятия, входящие в ее структуру, производят самолеты Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе, а также SJ-100 и МС-21.
https://ria.ru/20210809/checkmate-1745112641.html
https://ria.ru/20210912/su-75-1749729136.html
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ближний восток, африка, александр михеев, объединенная авиастроительная корпорация (оак), рособоронэкспорт, технологии, истребители
Ближний Восток, Африка, Александр Михеев, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Рособоронэкспорт, Технологии, Истребители
В ОАК рассказали об успешной разработке Су-75 Checkmate вопреки санкциям

ОАК продолжает разработку тактического истребителя пятого поколения

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Все агрегаты легкого тактического истребителя пятого поколения Су-75 (Checkmate) проработаны на достаточном уровне, позволяющем смотреть на будущее этого авиационного комплекса с оптимизмом, заявил РИА Новости генеральный конструктор, заместитель гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Сергей Коротков.
"Несмотря на санкционные ограничения, корпорация продолжает разработку тактического истребителя пятого поколения. Все агрегаты самолета находятся на хорошей стадии проработки. Концепция, положенная в основу создания Су-75, предполагает, что это не просто отдельно взятый самолет, а это целая система взаимодействующих друг с другом летательных аппаратов, в которую он входит в качестве одного из компонентов", — отметил Коротков.
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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9 августа 2021, 20:29
Заместитель гендиректора ОАК подчеркнул, что в настоящее время у корпорации "есть заказчики, нацеленные на покупку машин в таком классе".
"По нашей оценке, на авиационном рынке имеется достаточный спрос на эту технику. Надеемся, что ситуация с санкциями изменится в лучшую сторону", — заметил он.
Кроме того, Коротков подчеркнул, что все инженерно-конструкторские ресурсы, которые в настоящее время имеются в "Объединенной авиастроительной корпорации", привлечены к реализации этой и других программ.
"Внутри корпорации такая политика, что неважно, какие это проекты: Туполева, Ильюшина или Сухого, мы сегодня можем беспрепятственно перемещать инженерные кадры не в рамках договорных отношений, а в рамках тех планов, которые утверждены авиастроительной корпорацией", — уточнил заместитель гендиректора ОАК.
Ранее со ссылкой на генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Александра Михеева сообщалось, что ряд государств Ближнего Востока и Африки проявил интерес к российскому легкому тактическому истребителю Checkmate, заинтересованным партнерам были переданы предложения по проекту.
При создании этого самолета предусматривается беспилотная и двухместная модификации. Макет самолёта Су-75 был представлен 20 июля 2021 года на авиасалоне МАКС-2021 как ЛТС Checkmate ("шах и мат").
ОАК является одним из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения, предприятия, входящие в ее структуру, производят самолеты Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе, а также SJ-100 и МС-21.
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
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12 сентября 2021, 10:58
 
Ближний ВостокАфрикаАлександр МихеевОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РособоронэкспортТехнологииИстребители
 
 
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