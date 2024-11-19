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США уведомили Сеул о разрешении Киеву наносить удары по России, пишут СМИ

США уведомили Сеул о разрешении Киеву наносить удары по России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024

США уведомили Сеул о разрешении Киеву наносить удары по России, пишут СМИ

США предварительно уведомили Республику Корею о решении позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, передает Korea Times РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:52

2024-11-19T02:52

2024-11-19T08:17

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США предварительно уведомили Республику Корею о решении позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, передает Korea Times со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента Юн Сок Ёля. "Администрация президента сообщила в понедельник, что Южная Корея получила предварительное уведомление от Соединенных Штатов о своем решении разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России" — сказано в сообщении.Высокопоставленный чиновник, сопровождавший президента Юн Сук Ёля во время визита в Бразилию на саммит "Большой двадцатки", сообщил журналистам, что, хотя США поделились своим решением с Сеулом, между двумя союзниками не было никаких дискуссий относительно предоставления Южной Кореей оружия Украине. "Как союзники, Южная Корея и США могут при необходимости обменяться необходимым вооружением. Однако я хотел бы уточнить, что никаких решений еще не принято и подробные обсуждения, особенно в отношении Украины, не начинались", — добавил он.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html

https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

https://ria.ru/20241118/udary-1984314449.html

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