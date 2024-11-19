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США уведомили Сеул о разрешении Киеву наносить удары по России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
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02:52 19.11.2024 (обновлено: 08:17 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/ssha-1984496667.html
США уведомили Сеул о разрешении Киеву наносить удары по России, пишут СМИ
США уведомили Сеул о разрешении Киеву наносить удары по России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
США уведомили Сеул о разрешении Киеву наносить удары по России, пишут СМИ
США предварительно уведомили Республику Корею о решении позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, передает Korea Times РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:52
2024-11-19T08:17
россия
украина
сша
владимир путин
юн сок ель
джо байден
нато
большая двадцатка
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США предварительно уведомили Республику Корею о решении позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, передает Korea Times со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента Юн Сок Ёля. "Администрация президента сообщила в понедельник, что Южная Корея получила предварительное уведомление от Соединенных Штатов о своем решении разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России" — сказано в сообщении.Высокопоставленный чиновник, сопровождавший президента Юн Сук Ёля во время визита в Бразилию на саммит "Большой двадцатки", сообщил журналистам, что, хотя США поделились своим решением с Сеулом, между двумя союзниками не было никаких дискуссий относительно предоставления Южной Кореей оружия Украине. "Как союзники, Южная Корея и США могут при необходимости обменяться необходимым вооружением. Однако я хотел бы уточнить, что никаких решений еще не принято и подробные обсуждения, особенно в отношении Украины, не начинались", — добавил он.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html
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россия, украина, сша, владимир путин, юн сок ель, джо байден, нато, большая двадцатка, оон, в мире, дальнобойные ракеты
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Юн Сок Ель, Джо Байден, НАТО, Большая двадцатка, ООН, В мире, дальнобойные ракеты
США уведомили Сеул о разрешении Киеву наносить удары по России, пишут СМИ

Korea Times: США уведомили Корею о разрешении Украине наносить удары по России

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США предварительно уведомили Республику Корею о решении позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории, передает Korea Times со ссылкой на канцелярию южнокорейского президента Юн Сок Ёля.
"Администрация президента сообщила в понедельник, что Южная Корея получила предварительное уведомление от Соединенных Штатов о своем решении разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России" — сказано в сообщении.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Для стрельбы по Америке". В США испугались ответа России на удары ATACMS
03:28
Высокопоставленный чиновник, сопровождавший президента Юн Сук Ёля во время визита в Бразилию на саммит "Большой двадцатки", сообщил журналистам, что, хотя США поделились своим решением с Сеулом, между двумя союзниками не было никаких дискуссий относительно предоставления Южной Кореей оружия Украине.
"Как союзники, Южная Корея и США могут при необходимости обменяться необходимым вооружением. Однако я хотел бы уточнить, что никаких решений еще не принято и подробные обсуждения, особенно в отношении Украины, не начинались", — добавил он.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам
Вчера, 12:26
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
СМИ: США разрешили Киеву удары вглубь России около трех дней назад
Вчера, 06:10
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинЮн Сок ЕльДжо БайденНАТОБольшая двадцаткаООНВ миредальнобойные ракеты
 
 
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