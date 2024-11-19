https://ria.ru/20241119/solntse-1984509976.html

Ученый назвал период пика солнечной активности в 2025 году

Ученый назвал период пика солнечной активности в 2025 году - РИА Новости, 19.11.2024

Ученый назвал период пика солнечной активности в 2025 году

Максимальная активность Солнца в текущем цикле, скорее всего, произойдёт летом 2025 года, однако конкретные даты рекордных вспышек и магнитных бурь предсказать... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:55

2024-11-19T06:55

2024-11-19T06:55

космос - риа наука

земля

российская академия наук

солнце

астрономия

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Максимальная активность Солнца в текущем цикле, скорее всего, произойдёт летом 2025 года, однако конкретные даты рекордных вспышек и магнитных бурь предсказать невозможно. Не исключено, что они вообще наступят через пару лет после пика, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "2025-й год, согласно модельным расчётам, является наиболее вероятным годом максимума солнечной активности. Существуют разные сценарии, но большинство из них указывает на весну-лето будущего года, как время ожидающегося пика", - сказал Богачёв. Он напомнил, что пока высшей точкой текущего цикла по числу солнечных пятен был август 2024 года, а по силе вспышек – май и октябрь 2024 года. "Таким образом, активность в 2024 году уже была очень высокая и, хотя ноябрь пока выглядит более-менее спокойно, скорее всего, это временная пауза, и Солнце вернётся к росту уже в ближайшее время", - подчеркнул учёный. Богачёв напомнил, что конкретное "расписание" вспышек и бурь на предстоящий год научными методами составить невозможно. Это объясняется тем, что активные центры на Солнце живут обычно не более 2-4 недель, то есть те группы пятен, которые определят активность будущего года, ещё даже не родились. По его словам, учёные не ожидают, что пик солнечной активности будет заметно выше текущих значений, а сценарии удвоения или утроения числа и силы вспышек и магнитных бурь и вовсе исключены. Руководитель лаборатории обратил внимание, что текущий цикл уже превысил прогнозы на 70%, а дальнейший возможный рост этой ошибки до 100% назвал совсем уникальной ситуацией. "В целом, мы ожидаем, что войдём в будущий год примерно на текущем уровне, далее с января по март-апрель мы допускаем постепенное усиление активности на 10-20% по отношению к средним уровням 2024 года с выходом на пик в конце весны – начале лета. Пиковые значения вспышек могут быть на уровне X10. Более высокие значения на данный момент выглядят маловероятными", - рассказал учёный. Во второй половине лета активность может пойти на спад и до конца 2025 года вернуться к уровням начала-середины 2024 года. При этом она останется повышенной ещё как минимум до 2026 года, а может быть, и до 2028-го, уточнил Богачёв. Он напомнил, что в предыдущих двух солнечных циклах наиболее крупные вспышки происходили не на пике, а через 2-3 года после максимума. Таким образом, риски для Земли не закончатся, хотя, конечно, снизятся, заключил руководитель лаборатории. Минимальной активность Солнца станет к 2029-2031 годам, после чего очень медленно начнёт расти снова, чтобы выйти на очередной пик в середине 2030-х годов, рассказал он.

https://ria.ru/20240916/solntse-1972924169.html

https://ria.ru/20241015/solntse-1978201472.html

https://ria.ru/20241028/solntse-1980485863.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук, солнце, астрономия