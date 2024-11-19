https://ria.ru/20241119/skoraya-1984570658.html

В Ленинградской области начали проверку после отказа скорой ехать к ребенку

В Ленинградской области начали проверку после отказа скорой ехать к ребенку - РИА Новости, 19.11.2024

В Ленинградской области начали проверку после отказа скорой ехать к ребенку

Служебное расследование проводится в Ленинградской области после появившейся в СМИ информации об отказе скорой помощи ехать на вызов в Сланцевском районе, где... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:23

2024-11-19T12:23

2024-11-19T12:23

происшествия

сланцевский район

ленинградская область

сланцы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Служебное расследование проводится в Ленинградской области после появившейся в СМИ информации об отказе скорой помощи ехать на вызов в Сланцевском районе, где двухлетняя девочка проглотила беспроводной наушник, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что двухлетняя девочка в Ленобласти проглотила беспроводной наушник. По словам мамы, скорая помощь якобы отказалась ехать на вызов в Сланцы, предложив подождать, пока всё "выйдет само". Мама самостоятельно повезла ребенка в больницу за пределы Сланцевского района - в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу. Там после рентгена подтвердили, что ребенку необходима операция. Скорая помощь экстренно доставила ребенка в Петербург, где врачи областной детской больницы извлекли наушник. "По этой информации в настоящее время проводится служебное расследование", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20241114/khalatnost-1983662251.html

сланцевский район

ленинградская область

сланцы

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происшествия, сланцевский район, ленинградская область, сланцы