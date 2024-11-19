https://ria.ru/20241119/pytki-1984527384.html

Депутат обвинил Минюст Украины и СБУ в причастности к пыткам невиновных

Депутат обвинил Минюст Украины и СБУ в причастности к пыткам невиновных - РИА Новости, 19.11.2024

Депутат обвинил Минюст Украины и СБУ в причастности к пыткам невиновных

Минюст Украины и СБУ сотрудничали в делах по уголовному преследованию и пыткам невиновных граждан в концлагере, расположенном в штаб-квартире спецслужбы, заявил РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:52

2024-11-19T09:52

2024-11-19T09:52

в мире

украина

киев

александр дубинский

служба безопасности украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минюст Украины и СБУ сотрудничали в делах по уголовному преследованию и пыткам невиновных граждан в концлагере, расположенном в штаб-квартире спецслужбы, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Дубинский 14 ноября сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. "В концлагерь СБУ привозили "адвокатов від держави" (адвокатов от государства - ред.) - адвокатов минюста. Им выносили бумаги в вестибюль, где они их подписывали, даже не спускаясь в подвалы концлагеря к "клиентам". Ни один адвокат не сделает такого без сотрудничества с СБУ, и одобрения Бюро минюста. А таких адвокатов было больше 10-ти. Они ездили в концлагерь и подписали более 300 протоколов. Это было бы невозможно без согласования между СБУ и минюстом", - написал Дубинский. Он подчеркнул, что других адвокатов не пускали к задержанным, чтобы не было известно их местонахождение. Дубинский утверждает, что условием "выхода из концлагеря" и прекращения пыток было подписание показаний - против себя, и против того, на кого укажут. В итоге, как он подчеркнул, через дни и месяцы избиений подписывали все, "кто доживал". "То есть, (министр юстиции Украины Денис) Малюська не просто знал о концлагере - он был соучастником похищений, пыток, убийств. А также получения показаний под давлением и привлечения невиновных к ответственности", - резюмировал парламентарий.

https://ria.ru/20241119/politik-1984525820.html

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984310993.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, александр дубинский, служба безопасности украины, верховная рада украины