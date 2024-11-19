Рейтинг@Mail.ru
Депутат обвинил Минюст Украины и СБУ в причастности к пыткам невиновных - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/pytki-1984527384.html
Депутат обвинил Минюст Украины и СБУ в причастности к пыткам невиновных
Депутат обвинил Минюст Украины и СБУ в причастности к пыткам невиновных - РИА Новости, 19.11.2024
Депутат обвинил Минюст Украины и СБУ в причастности к пыткам невиновных
Минюст Украины и СБУ сотрудничали в делах по уголовному преследованию и пыткам невиновных граждан в концлагере, расположенном в штаб-квартире спецслужбы, заявил РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:52
2024-11-19T09:52
в мире
украина
киев
александр дубинский
служба безопасности украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минюст Украины и СБУ сотрудничали в делах по уголовному преследованию и пыткам невиновных граждан в концлагере, расположенном в штаб-квартире спецслужбы, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Дубинский 14 ноября сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. "В концлагерь СБУ привозили "адвокатов від держави" (адвокатов от государства - ред.) - адвокатов минюста. Им выносили бумаги в вестибюль, где они их подписывали, даже не спускаясь в подвалы концлагеря к "клиентам". Ни один адвокат не сделает такого без сотрудничества с СБУ, и одобрения Бюро минюста. А таких адвокатов было больше 10-ти. Они ездили в концлагерь и подписали более 300 протоколов. Это было бы невозможно без согласования между СБУ и минюстом", - написал Дубинский. Он подчеркнул, что других адвокатов не пускали к задержанным, чтобы не было известно их местонахождение. Дубинский утверждает, что условием "выхода из концлагеря" и прекращения пыток было подписание показаний - против себя, и против того, на кого укажут. В итоге, как он подчеркнул, через дни и месяцы избиений подписывали все, "кто доживал". "То есть, (министр юстиции Украины Денис) Малюська не просто знал о концлагере - он был соучастником похищений, пыток, убийств. А также получения показаний под давлением и привлечения невиновных к ответственности", - резюмировал парламентарий.
https://ria.ru/20241119/politik-1984525820.html
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984310993.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, александр дубинский, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Александр Дубинский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Депутат обвинил Минюст Украины и СБУ в причастности к пыткам невиновных

Депутат Рады Дубинский: Минюст и СБУ причастны к пыткам невиновных в концлагере

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Минюст Украины и СБУ сотрудничали в делах по уголовному преследованию и пыткам невиновных граждан в концлагере, расположенном в штаб-квартире спецслужбы, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Дубинский 14 ноября сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек.
Насильственная мобилизация на Украине - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Французский политик пришел в ужас из-за "невыносимых" кадров с Украины
Вчера, 09:42
"В концлагерь СБУ привозили "адвокатов від держави" (адвокатов от государства - ред.) - адвокатов минюста. Им выносили бумаги в вестибюль, где они их подписывали, даже не спускаясь в подвалы концлагеря к "клиентам". Ни один адвокат не сделает такого без сотрудничества с СБУ, и одобрения Бюро минюста. А таких адвокатов было больше 10-ти. Они ездили в концлагерь и подписали более 300 протоколов. Это было бы невозможно без согласования между СБУ и минюстом", - написал Дубинский.
Он подчеркнул, что других адвокатов не пускали к задержанным, чтобы не было известно их местонахождение. Дубинский утверждает, что условием "выхода из концлагеря" и прекращения пыток было подписание показаний - против себя, и против того, на кого укажут. В итоге, как он подчеркнул, через дни и месяцы избиений подписывали все, "кто доживал".
"То есть, (министр юстиции Украины Денис) Малюська не просто знал о концлагере - он был соучастником похищений, пыток, убийств. А также получения показаний под давлением и привлечения невиновных к ответственности", - резюмировал парламентарий.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Бывший сотрудник СБУ описал методы пыток на Украине
18 ноября, 04:42
 
В миреУкраинаКиевАлександр ДубинскийСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала