https://ria.ru/20241119/proekty-1984662004.html

Два проекта развития сельской местности воплотят в Ивановской области

Два проекта развития сельской местности воплотят в Ивановской области - РИА Новости, 19.11.2024

Два проекта развития сельской местности воплотят в Ивановской области

Два проекта комплексного развития сельских территорий в Гавриловом Посаде и Родниках Ивановской области реализуют по госпрограмме в 2025 году, сообщает... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:12

2024-11-19T17:12

2024-11-19T17:12

ивановская область

станислав воскресенский

ивановская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969120472_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_937ce467dbf45a342d366d919b4b5fac.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Два проекта комплексного развития сельских территорий в Гавриловом Посаде и Родниках Ивановской области реализуют по госпрограмме в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, регион в течение трех лет привлечет почти 1,5 миллиарда рублей финансирования за счет федерального и областного бюджетов на развитие сельских территорий. Проекты региона на 2025 год Минсельхоз России определил в числе победителей отбора в рамках федерального проекта "Современный облик сельских территорий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", они будут реализованы в опорных населенных пунктах - городах Гаврилов Посад и Родники, говорится в сообщении. В Гавриловом Посаде капитально отремонтируют детскую музыкальную школу и краеведческий музей, построят напорный коллектор и приступят к строительству очистных сооружений, работы на которых продлятся три года. В Родниках капитально отремонтируют две общеобразовательные школы и стадион "Труд". В пресс-службе добавили, Гаврилов Посад - один из лидеров реализации программы комплексного развития сельских территорий в Ивановской области, а также признанный центр развития агробизнеса области, который дал импульс и другим направлениям. По предложению губернатора Станислава Воскресенского развитие города ведется в рамках создания центра компетенций для отрасли сельского хозяйства. Размер субсидии из федерального и областного бюджетов на эти мероприятия за три года составит почти 1,4 миллиарда рублей, в том числе в 2025 году - 612,1 миллиона рублей. Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" реализуется с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. За это время программа в Ивановской области охватила 18 муниципальных районов, где реализованы проекты газификации 13 населенных пунктов, отремонтировано пять социальных объектов и многое другое.

https://ria.ru/20241113/ivanovskaya--1981420751.html

https://ria.ru/20241106/gazifikatsiya-1982264827.html

ивановская область

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станислав воскресенский, ивановская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)