https://ria.ru/20241119/prazdnik-1984496124.html

Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники

Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники - РИА Новости, 19.11.2024

Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники

Новогодние праздники в этом году продлятся 11 дней - с 29 декабря этого года по 8 января следующего, однако их можно продлить до 15 дней, взяв отпуск на 9-10... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:42

2024-11-19T02:42

2024-11-19T02:42

общество

россия

headhunter

новый год

праздники

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новогодние праздники в этом году продлятся 11 дней - с 29 декабря этого года по 8 января следующего, однако их можно продлить до 15 дней, взяв отпуск на 9-10 января, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова. Правительство утвердило новогодние и рождественские праздничные дни в России на 1-8 января. При этом выходной день с 28 декабря перенесли на 30, а отдых от работы 31 числа стал возможен благодаря переносу выходного с 7 января этого года, выпавшего на воскресенье. "С учетом переноса выходных дней в 2025 году "новогодние каникулы" для работников продлятся 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска", - сказала Владимирова. Она отметила, что такое решение будет невыгодным с точки зрения отпускных выплат, поскольку в январе следующего года всего 17 рабочих дней.

https://ria.ru/20241005/otpusk-1976533519.html

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общество, россия, headhunter, новый год, праздники