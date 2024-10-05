https://ria.ru/20241005/otpusk-1976533519.html

Эксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Эксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году - РИА Новости, 05.10.2024

Эксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Июль и октябрь в 2025 году будут самыми выгодными месяцами для отпуска для работающих по пятидневному графику россиян, рассказал РИА Новости директор по... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T17:16

2024-10-05T17:16

2024-10-05T17:16

общество

новый год

отпуска

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Июль и октябрь в 2025 году будут самыми выгодными месяцами для отпуска для работающих по пятидневному графику россиян, рассказал РИА Новости директор по коммуникациями сервиса путешествий "МТС Travel" Сергей Становкин. Накануне правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год. Согласно нему, новогодние каникулы в 2024-2025 году продлятся 11 дней: с 29 декабря по 8 января. Традиционных длинных выходных в феврале и марте не будет, зато на майские праздники в 2025 году россияне будут отдыхать по 4 дня: в начале месяца и в честь Дня Победы. Еще 4 дня подряд будут выходными в июне и три - в ноябре. "В 2025 году самые выгодные для отпуска месяцы - июль и октябрь. В них будет по 23 рабочих дня. На втором месте стоят апрель, сентябрь, декабрь - в них рабочими будут 22 дня. Меньше всего - 17 рабочих дней - в январе 2025 года. Однако между новогодними каникулами и ближайшими выходными рабочими будут только четверг и пятница. Таким образом тем, кто захочет продлить свой отдых, не придется "терять" оплату за много "дорогих" рабочих дней", - сказал Становкин, слова которого привели в сообщении пресс-службы компании. По его мнению, самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году - май, июнь и ноябрь. "В мае россиян ждет 18 рабочих дней, а в июне и ноябре – по 19 дней", - пояснил эксперт. "Суммарный доход сотрудника от отпускных выплат и заработной платы может различаться в зависимости от месяца, который он выбирает для отдыха. Так происходит потому, что стоимость одного рабочего дня в отпуске рассчитывается по среднему коэффициенту. В то время как зарплата распределяется поровну между количеством рабочих дней в месяце: чем меньше их, тем дороже каждый. Таким образом, брать отпуск в продолжение праздников удобно, но не всегда выгодно по деньгам", - подчеркнул Становкин. Эксперт отметил, чтобы отдохнуть с выгодой, стоит планировать отдых заранее. По оценке "МТС Travel", скидки на тарифы раннего бронирования могут достигать 40%. Наличие и размер дисконта зависят от типа объекта размещения, объема его номерного фонда, локации, стратегии продаж и множества других факторов.

https://ria.ru/20240507/otpusk-1944277450.html

https://ria.ru/20240916/otpusk-1972875430.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, новый год, отпуска, россия