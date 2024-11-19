https://ria.ru/20241119/podzhog-1984552783.html

Жителю Петербурга вынесли приговор по делу о поджоге релейных шкафов

Жителю Петербурга вынесли приговор по делу о поджоге релейных шкафов - РИА Новости, 19.11.2024

Жителю Петербурга вынесли приговор по делу о поджоге релейных шкафов

Санкт-Петербургский городской суд приговорил местного жителя Максима Бубенщикова к 14,5 годам тюрьмы и колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:30

2024-11-19T11:30

2024-11-19T12:24

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил местного жителя Максима Бубенщикова к 14,5 годам тюрьмы и колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге, сообщила объединенная пресс-служба судов города.Как информирует ведомство, фигурант в июле 2023 года через Telegram получил от неустановленного лица предложение "за денежное вознаграждение совершать диверсии путем поджогов железнодорожных релейных и батарейных шкафов". Согласившись, он в июле-августе 2023 года смог поджечь 4 релейных и батарейных шкафа.Так, первый релейный шкаф Бубенщиков поджег 25 июля в районе станции "Лисий Нос" по направлению к Петербургу. "При этом Бубенщиков с целью подтверждения выполнения преступных действий перед неустановленным лицом снимал происходящее на мобильный телефон, демонстрируя при этом заранее оговоренный с неустановленным лицом условный знак в виде скрещенных пальцев вытянутой руки, после чего отправил видео для отчета неустановленному лицу, от которого впоследствии в качестве вознаграждения получил оплату в неустановленной криптовалюте, которую Бубенщиков продал и вывел на свой банковский счет в размере 12 084 рубля", – рассказали в судебной пресс-службе.Тогда же он обнаружил еще один релейный шкаф поблизости, но не смог его поджечь, зато 1 августа в Курортном районе Петербурга поджег релейный и батарейный шкафы, получив за каждый около 24 тысяч рублей, а двумя днями позже – релейный шкаф на перегоне Лебяжье – Калище в Ломоносовском районе Ленинградской области, получив около 12 тысяч рублей.Как отмечает пресс-служба судов, Бубенщиков не признал вину по статье о подготовке к диверсии, а по остальным эпизодам пояснил, что умысла на диверсию у него не было, и попросил переквалифицировать его действия на статью 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества."Суд квалифицировал действия фигуранта по ч. 1 ст. 281 УК РФ (4 эпизода), ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 281 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. По совокупности приговоров - 14,5 лет в ИК строгого режима", – говорится в сообщении.Первые 4 года Бубенщиков будет отбывать в тюрьме, остальные - в ИК строгого режима.

https://ria.ru/20241119/krym-1984527612.html

https://ria.ru/20240925/fsb-1974612742.html

https://ria.ru/20241115/diversant-1983892236.html

санкт-петербург

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург