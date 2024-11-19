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Совет палаты поддержал выдвижение Орловой на пост аудитора Счетной палаты
Совет палаты поддержал выдвижение Орловой на пост аудитора Счетной палаты - РИА Новости, 19.11.2024
Совет палаты поддержал выдвижение Орловой на пост аудитора Счетной палаты
Совет палаты поддержал предложение комитета Совфеда по бюджету выдвинуть повторно Светлану Орлову на пост аудитора Счетной палаты, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:18
2024-11-19T16:18
2024-11-19T16:18
политика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Совет палаты поддержал предложение комитета Совфеда по бюджету выдвинуть повторно Светлану Орлову на пост аудитора Счетной палаты, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. Орлова ранее была назначена на пост аудитора в ноябре 2018 года. "Совет палаты поддержал предложение комитета Совфеда по бюджету выдвинуть кандидатуру Светланы Орловой на пост аудитора Счетной палаты", - сказал собеседник агентства. Совет Федерации и Госдума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет по представлению президента Российской Федерации. Одно и то же лицо не может занимать должность аудитора Счетной палаты более двух сроков подряд. В соответствии с законом о Счетной палате, кандидатуры для назначения на должность аудитора вносятся президенту Совфедом и Госдумой.
https://ria.ru/20241017/palata-1978421340.html
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политика, светлана орлова, совет федерации рф, госдума рф, россия, счетная палата рф
Политика, Светлана Орлова, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Россия, Счетная палата РФ
Совет палаты поддержал выдвижение Орловой на пост аудитора Счетной палаты
СП одобрил повторное выдвижение Светланы Орловой на пост аудитора Счетной палаты