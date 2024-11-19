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Наводнение в Санкт-Петербурге (1824)

Наводнение в Санкт-Петербурге (1824) - РИА Новости, 19.11.2024

Наводнение в Санкт-Петербурге (1824)

19 ноября (7 ноября по старому стилю) 1824 года в Санкт-Петербурге произошло крупнейшее в истории города наводнение – в тот день максимальный уровень подъема... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T05:23

2024-11-19T05:23

2024-11-19T05:23

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19 ноября (7 ноября по старому стилю) 1824 года в Санкт-Петербурге произошло крупнейшее в истории города наводнение – в тот день максимальный уровень подъема воды в Неве достиг 421 сантиметра выше ординара. Неуправляемая водная стихия была настоящим бедствием для Северной столицы с момента ее основания. За всю свою историю город пострадал от наводнений более 300 раз, из которых в более чем 200 случаях вода поднималась на два метра выше ординара. Первое в истории Петербурга крупное наводнение случилось через три месяца после начала строительства города в 1703 году – тогда вода поднялась на 210 сантиметров. В 1777 году стремительный подъем воды на 321 сантиметров выше ординара привел к многочисленным жертвам и разрушениям.В 1824 году в городе произошло наводнение, которое явилось самым катастрофичным по своим масштабам и последствиям.18 (6) ноября, накануне разгула стихии, с Финского залива дул сильный юго-западный ветер. К вечеру погода стала ухудшаться и в Неву начала прибывать вода. С рассветом на Адмиралтейской башне зажгли сигнальные огни, предупреждающие жителей Петербурга об угрозе наводнения.К 10 часам утра следующего дня ветер превратился в настоящую бурю, которая разрушала дома и вырывала с корнем деревья. Люди, с любопытством смотревшие на стихию, которая вышла из-под контроля, сначала не понимали всей опасности происходящего. Между тем вода поднялась более чем на четыре метра и хлынула на городские улицы, затапливая подвалы, амбары, нижние этажи домов, сметая шаткие постройки. В течение двух часов под водой оказалось две трети города.Люди спасались от бушевавшей стихии как могли. Обитатели деревянных домов, которые просто сносило напором воды, пытались спастись на лодках и плотах, но ветер легко переворачивал эти суденышки. Кто-то поднимался на крышу, на высокие мосты, кто-то плыл на воротах, бревнах, ухватившись за гривы лошадей. Люди, застигнутые внезапным бедствием на улице, карабкались на фонари и деревья. Многие, бросившись спасать свое добро в подвалы, погибали. Самым надежным убежищем оказались верхние этажи кирпичных построек.В результате разгула стихии под водой оказалась большая часть города, за исключением расположенных восточнее реки Фонтанки Литейной, Рождественской и Каретной частей. Наиболее пострадали Выборгская сторона, Коломна, Адмиралтейская часть и ряд центральных районов. Самый сокрушительный удар стихии пришелся на западную, низменную часть Васильевского острова. Помимо Санкт-Петербурга, наводнение добралось до прибрежных районов Стрельны, Петергофа, Ораниенбаума, практически полностью был затоплен Кронштадт.Вода прибывала до двух часов дня. К трем часам пополудни, после четырех часов буйства, вода начала спадать, а ночью улицы были очищены от нее.Точное число жертв наводнения остается неизвестным. По официальной статистике, погибло почти 500 человек, но многие тела, смытые в море, не были найдены и учтены. В результате наводнения было повреждено и разрушено около четырех тысяч домов, уничтожены едва ли не все городские мостовые и тротуары. Материальный ущерб от природного катаклизма оценивался в 20 миллионов рублей.После наводнения были приняты активные меры для облегчения участи пострадавших: были учреждены временные приюты в больницах и частных домах; по всему городу оперативно создавались специальные комитеты помощи обездоленным, отвечавшие за раздачу еды, теплой одежды и денег на существование. Император Александр I пожаловал миллион рублей для безвозмездной раздачи бедным, подавая пример другим дворянам. В итоге фонд помощи в первые дни после трагедии насчитывал уже свыше четырех миллионов рублей. На следующий день после наводнения началось восстановление мостов, набережных и поврежденных домов.О событиях того драматического дня Александр Грибоедов, ставший очевидцем разгула стихии, написал очерк "Частные случаи петербургского наводнения" (1824). Самое яркое воплощение происшедшее нашло в поэме Пушкина "Медный всадник" (1833). Спустя почти 90 лет великое наводнение попало на страницы романа Дмитрия Мережковского "Александр I" (1911).Стараясь избежать в будущем столь значительных потерь в казне, которые были понесены во время наводнения 1824 года, власти поручили инженеру Петру Базену разработать проект дамбы со стороны Финского залива. Однако его планы значительно опережали возможности своего времени и остались нереализованными.Санкт-Петербург впоследствии пережил еще несколько больших подъемов воды. В 1924 году произошло наводнение, ставшее вторым из наиболее разрушительных в истории города, – вода в Неве поднялась на 380 сантиметров выше ординара.Защитить город от наводнений удалось лишь в 2011 году, когда был достроен комплекс защитных сооружений, начатый еще в 1980-е годы. Со времени открытия комплекса, протянувшегося поперек Финского залива, уровень воды в Неве и ее каналах контролируется, исключая возможность последующих наводнений.За время своей эксплуатации сооружение предотвратило 35 морских нагонов, которые были потенциально опасны как для города, так и для его жителей. 15 из них были особо опасны с отметкой подъема воды выше 210 сантиметров. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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