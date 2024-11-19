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Мишустин рассказал о планах по повышению качества российского образования - РИА Новости, 19.11.2024
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15:35 19.11.2024 (обновлено: 17:42 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/mishustin-1984635539.html
Мишустин рассказал о планах по повышению качества российского образования
Мишустин рассказал о планах по повышению качества российского образования - РИА Новости, 19.11.2024
Мишустин рассказал о планах по повышению качества российского образования
Запрос на повышение качества российского образования остается, уже разработан план действий для совершенствования школьного обучения по естественнонаучным... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:35
2024-11-19T17:42
общество
россия
михаил мишустин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Запрос на повышение качества российского образования остается, уже разработан план действий для совершенствования школьного обучения по естественнонаучным дисциплинам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Итоги обратной связи от родителей, учеников и студентов, учителей, преподавателей говорят о том, что остается достаточно большой запрос на повышение качества отечественного образования", - заявил Мишустин в ходе стратегической сессии о качестве образования. Глава кабмина указал на несколько серьезных проблем, в числе которых высокая бюрократическая нагрузка на педагогов и их нехватка в целом ряде регионов. "Уже принят ряд системных решений по совершенствованию этой сферы. По поручению президента разработан комплексный план действий, направленный на повышение качества обучения по математике, физике, вообще по естественнонаучным предметам во всех школах страны, на более высокий уровень подготовки учителей этих дисциплин и устранение кадрового дефицита", - заявил премьер.
https://ria.ru/20241119/mishustin-1984634894.html
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общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин рассказал о планах по повышению качества российского образования

Мишустин: запрос на повышение качества образования в России остается

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "О качестве общего и профессионального образования" в Координационном центре правительства. 19 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию О качестве общего и профессионального образования в Координационном центре правительства. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию "О качестве общего и профессионального образования" в Координационном центре правительства. 19 ноября 2024
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Запрос на повышение качества российского образования остается, уже разработан план действий для совершенствования школьного обучения по естественнонаучным дисциплинам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Итоги обратной связи от родителей, учеников и студентов, учителей, преподавателей говорят о том, что остается достаточно большой запрос на повышение качества отечественного образования", - заявил Мишустин в ходе стратегической сессии о качестве образования.
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Глава кабмина указал на несколько серьезных проблем, в числе которых высокая бюрократическая нагрузка на педагогов и их нехватка в целом ряде регионов.
"Уже принят ряд системных решений по совершенствованию этой сферы. По поручению президента разработан комплексный план действий, направленный на повышение качества обучения по математике, физике, вообще по естественнонаучным предметам во всех школах страны, на более высокий уровень подготовки учителей этих дисциплин и устранение кадрового дефицита", - заявил премьер.
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