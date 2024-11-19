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Маск посмеялся над угрозами Сороса о новой пандемии
Маск посмеялся над угрозами Сороса о новой пандемии - РИА Новости, 19.11.2024
Маск посмеялся над угрозами Сороса о новой пандемии
Американский миллиардер Илон Маск посмеялся в социальной сети X над заявлением председателя фонда Open Society Foundations* Алекса Сороса об отчаянном положении РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:55
2024-11-19T05:55
2024-11-19T05:56
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск посмеялся в социальной сети X над заявлением председателя фонда Open Society Foundations* Алекса Сороса об отчаянном положении американцев в случае новой пандемии при будущей администрации Дональда Трампа. По мнению Сороса, политика кандидата на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего приведет к разрушению медицинской системы и крайне тяжелому положению американцев в случае очередной пандемии."Лжедемии", — поправил его Маск, поиграв словами "пандемия" и "ложь".В первый срок Дональда Трампа на посту президента США сталкивались с пандемией COVID-19 в 2020 году. К марту 2021 года от эпидемии в стране умерли более полумиллиона человек.Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social о намерении номинировать Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США. Кеннеди, в свою очередь, пообещал искоренить коррупцию в системе здравоохранения и положить конец эпидемии хронических болезней в Штатах.*Признан нежелательной организацией в России
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, роберт кеннеди, александр сорос, здоровье
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Александр Сорос, Здоровье
Маск посмеялся над угрозами Сороса о новой пандемии
Маск высмеял предупреждение Сороса о гибели американцев от новой пандемии