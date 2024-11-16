https://ria.ru/20241116/kennedi-1984113803.html

NYP назвала Кеннеди-младшего сумасбродом с путаным месивом в голове

NYP назвала Кеннеди-младшего сумасбродом с путаным месивом в голове - РИА Новости, 16.11.2024

NYP назвала Кеннеди-младшего сумасбродом с путаным месивом в голове

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на должность министра здравоохранения и соцслужб (HHS) Роберт Кеннеди-младший довольно противоречивая... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T06:36

2024-11-16T06:36

2024-11-16T06:57

в мире

сша

дональд трамп

роберт кеннеди

здравоохранение

сенат сша

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Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на должность министра здравоохранения и соцслужб (HHS) Роберт Кеннеди-младший довольно противоречивая фигура, скертик-антипрививочник, чьи идеи не имеют ничего общего со здоровьем, пишет таблоид New York Post, уверяя, что на своей должности он растопчет главный постулат медицины — не навреди."Когда речь зашла об этой теме, его взгляды представляли собой путаное месиво из извращенных теорий заговора, и не только в отношении вакцин. “Неоконсерваторы” несут ответственность за политические проблемы Америки. Пестициды, мобильные телефоны, ультразвук могут привести к росту числа случаев синдрома Туретта и аллергии на арахис. Он с полной убежденностью рассказал нам, что все хронические проблемы со здоровьем в Америке начались в 1980-х годах в течение одного года, когда произошла дюжина неприятных событий. Это было убедительно для доверчивых пользователей Твиттера, помешанных на конспирологии, но не для всех нас", — сказано в материале по мотивам беседы с Кеннеди-младшим в 2023 году.Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и соцслужб 15 ноября. Теперь кандидатуру должен утвердить сенат. Как иронично отмечает NYP, Дональд Трамп победил благодаря обещаниям привести в порядок экономику, границы и растущий глобальный беспорядок. Теперь его команде нужно сосредоточиться на проведении изменений на этих фронтах, а не тратить энергию на защиту безумных теорий или попытки контролировать, что произносит Роберт Кеннеди-младший.

https://ria.ru/20241115/ssha-1983880839.html

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в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди, здравоохранение, сенат сша