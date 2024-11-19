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Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 19.11.2024
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14:04 19.11.2024 (обновлено: 15:46 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/levkin-1984599109.html
Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище
Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 19.11.2024
Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище
Экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:04
2024-11-19T15:46
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил корреспондент РИА Новости.Проститься с артистом пришли родные, друзья и коллеги, в том числе журналист Эрнест Мацкявичюс, певица Юта, солист Мосоперетты Леонид Бахталин, пластический хирург Игорь Короткий, заслуженные артисты России Кай Метов, Марина Хлебникова, Денис Майданов, музыкант группы "Город 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников, а также участники группы "На-На" Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин.Траурные венки прислали члены семьи, друзья, поклонники, Музей Победы, фонды "Гуманитарный мир", "Линия жизни", "Подари солнечный свет", программа "Малахов", продюсерские центры Андрея Загорского и "Голос'Ок", а также другие.Прощание с Левкиным сопровождалось песней "Не последняя" в его исполнении и продолжительными аплодисментами. Захоронение находится на 31-м участке Троекуровского кладбища, слева похоронен военкор Владлен Татарский.Певец умер в минувшее воскресенье в возрасте 57 лет. Его концертный директор Александр Зыкин заявил РИА Новости, что родные еще ждут медицинское заключение о точной причине смерти.Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. С шести лет занимался музыкой. Его карьера в группе "На-На" началась с кастинга, который проводил продюсер Бари Алибасов в 1989-м, и продолжалась до 1998 года. После ухода из группы Левкин записал сольный альбом и создал группу "Кеды" вместе с Вячеславом Качиным. Кроме того, он участвовал в телевизионных проектах "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.
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юта, россия, москва, владимир левкин, кай метов, марина хлебникова, на-на, музей победы, общество
Юта, Россия, Москва, Владимир Левкин, Кай Метов, Марина Хлебникова, На-На, Музей Победы, Общество
Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище

Экс-солиста группы "На-На" Левкина похоронили на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве
Церемония прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Церемония прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил корреспондент РИА Новости.
Проститься с артистом пришли родные, друзья и коллеги, в том числе журналист Эрнест Мацкявичюс, певица Юта, солист Мосоперетты Леонид Бахталин, пластический хирург Игорь Короткий, заслуженные артисты России Кай Метов, Марина Хлебникова, Денис Майданов, музыкант группы "Город 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников, а также участники группы "На-На" Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин.
Траурные венки прислали члены семьи, друзья, поклонники, Музей Победы, фонды "Гуманитарный мир", "Линия жизни", "Подари солнечный свет", программа "Малахов", продюсерские центры Андрея Загорского и "Голос'Ок", а также другие.
Прощание с Левкиным сопровождалось песней "Не последняя" в его исполнении и продолжительными аплодисментами. Захоронение находится на 31-м участке Троекуровского кладбища, слева похоронен военкор Владлен Татарский.
Певец умер в минувшее воскресенье в возрасте 57 лет. Его концертный директор Александр Зыкин заявил РИА Новости, что родные еще ждут медицинское заключение о точной причине смерти.
Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. С шести лет занимался музыкой. Его карьера в группе "На-На" началась с кастинга, который проводил продюсер Бари Алибасов в 1989-м, и продолжалась до 1998 года. После ухода из группы Левкин записал сольный альбом и создал группу "Кеды" вместе с Вячеславом Качиным. Кроме того, он участвовал в телевизионных проектах "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.
Прощание с Владимиром Левкиным
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Церемония прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 7
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Проститься с Левкиным пришли родные, друзья и коллеги

На фото: вдова Владимира Левкина Марина Ичетовкина.

Вдова Владимира Левкина Марина Ичетовкина на церемонии прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

Проститься с Левкиным пришли родные, друзья и коллеги

На фото: вдова Владимира Левкина Марина Ичетовкина.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 7
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Церемонию посетили солисты группы "На-На" Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов (слева направо).

Солисты группы На-На Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов перед началом церемонии прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

Церемонию посетили солисты группы "На-На" Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов (слева направо).

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 7
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Вспоминая об артисте, экс-солист группы "На-На" Валерий Юрин назвал Левкина талантливым парнем и настоящим другом.

Церемония прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

Вспоминая об артисте, экс-солист группы "На-На" Валерий Юрин назвал Левкина талантливым парнем и настоящим другом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 7
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На церемонии с артистом также простились певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.

На фото: певица Наталия Гулькина (слева) перед церемонией прощания.

Певица Наталия Гулькина перед началом церемонии прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

На церемонии с артистом также простились певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.

На фото: певица Наталия Гулькина (слева) перед церемонией прощания.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: певец Кай Метов перед началом церемонии прощания.

Певец Кай Метов перед началом церемонии прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

На фото: певец Кай Метов перед началом церемонии прощания.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.

На фото: актриса Екатерина Белоцерковская на церемонии прощания с Владимиром Левкиным

Актриса Екатерина Белоцерковская перед началом церемонии прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.

На фото: актриса Екатерина Белоцерковская на церемонии прощания с Владимиром Левкиным

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 7

Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 7

Проститься с Левкиным пришли родные, друзья и коллеги

На фото: вдова Владимира Левкина Марина Ичетовкина.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 7

Церемонию посетили солисты группы "На-На" Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов (слева направо).

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 7

Вспоминая об артисте, экс-солист группы "На-На" Валерий Юрин назвал Левкина талантливым парнем и настоящим другом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 7

На церемонии с артистом также простились певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.

На фото: певица Наталия Гулькина (слева) перед церемонией прощания.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 7

На фото: певец Кай Метов перед началом церемонии прощания.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 7

После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.

На фото: актриса Екатерина Белоцерковская на церемонии прощания с Владимиром Левкиным

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
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