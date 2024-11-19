МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил корреспондент РИА Новости.Проститься с артистом пришли родные, друзья и коллеги, в том числе журналист Эрнест Мацкявичюс, певица Юта, солист Мосоперетты Леонид Бахталин, пластический хирург Игорь Короткий, заслуженные артисты России Кай Метов, Марина Хлебникова, Денис Майданов, музыкант группы "Город 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников, а также участники группы "На-На" Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин.Траурные венки прислали члены семьи, друзья, поклонники, Музей Победы, фонды "Гуманитарный мир", "Линия жизни", "Подари солнечный свет", программа "Малахов", продюсерские центры Андрея Загорского и "Голос'Ок", а также другие.Прощание с Левкиным сопровождалось песней "Не последняя" в его исполнении и продолжительными аплодисментами. Захоронение находится на 31-м участке Троекуровского кладбища, слева похоронен военкор Владлен Татарский.Певец умер в минувшее воскресенье в возрасте 57 лет. Его концертный директор Александр Зыкин заявил РИА Новости, что родные еще ждут медицинское заключение о точной причине смерти.Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. С шести лет занимался музыкой. Его карьера в группе "На-На" началась с кастинга, который проводил продюсер Бари Алибасов в 1989-м, и продолжалась до 1998 года. После ухода из группы Левкин записал сольный альбом и создал группу "Кеды" вместе с Вячеславом Качиным. Кроме того, он участвовал в телевизионных проектах "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище, сообщил корреспондент РИА Новости.
Проститься с артистом пришли родные, друзья и коллеги, в том числе журналист Эрнест Мацкявичюс, певица Юта, солист Мосоперетты Леонид Бахталин, пластический хирург Игорь Короткий, заслуженные артисты России Кай Метов, Марина Хлебникова, Денис Майданов, музыкант группы "Город 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников, а также участники группы "На-На" Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин.
Траурные венки прислали члены семьи, друзья, поклонники, Музей Победы, фонды "Гуманитарный мир", "Линия жизни", "Подари солнечный свет", программа "Малахов", продюсерские центры Андрея Загорского и "Голос'Ок", а также другие.
Прощание с Левкиным сопровождалось песней "Не последняя" в его исполнении и продолжительными аплодисментами. Захоронение находится на 31-м участке Троекуровского кладбища, слева похоронен военкор Владлен Татарский.
Певец умер в минувшее воскресенье в возрасте 57 лет. Его концертный директор Александр Зыкин заявил РИА Новости, что родные еще ждут медицинское заключение о точной причине смерти.
Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. С шести лет занимался музыкой. Его карьера в группе "На-На" началась с кастинга, который проводил продюсер Бари Алибасов в 1989-м, и продолжалась до 1998 года. После ухода из группы Левкин записал сольный альбом и создал группу "Кеды" вместе с Вячеславом Качиным. Кроме того, он участвовал в телевизионных проектах "Точь-в-точь" на Первом канале и "Суперстар! Возвращение" на НТВ.
На церемонии с артистом также простились певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.
На фото: певица Наталия Гулькина (слева) перед церемонией прощания.
На церемонии с артистом также простились певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.
На фото: певица Наталия Гулькина (слева) перед церемонией прощания.
На церемонии с артистом также простились певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.
На фото: певица Наталия Гулькина (слева) перед церемонией прощания.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.