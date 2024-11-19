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Прощание с Владимиром Левкиным

Прощание с Владимиром Левкиным - РИА Новости, 19.11.2024

Прощание с Владимиром Левкиным

Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер 17 ноября на 58-м году жизни. Кадры с церемонии прощания с артистом — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:43

2024-11-19T13:43

2024-11-19T13:58

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александр бердников

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Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер 17 ноября на 58-м году жизни. Кадры с церемонии прощания с артистом — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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