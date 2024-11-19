Прощание с Владимиром Левкиным
Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.
Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.
Проститься с Левкиным пришли родные, друзья и коллеги
На фото: вдова Владимира Левкина Марина Ичетовкина.
Проститься с Левкиным пришли родные, друзья и коллеги
На фото: вдова Владимира Левкина Марина Ичетовкина.
Церемонию посетили солисты группы "На-На" Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов (слева направо).
Церемонию посетили солисты группы "На-На" Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов (слева направо).
Вспоминая об артисте, экс-солист группы "На-На" Валерий Юрин назвал Левкина талантливым парнем и настоящим другом.
Вспоминая об артисте, экс-солист группы "На-На" Валерий Юрин назвал Левкина талантливым парнем и настоящим другом.
На церемонии с артистом также простились певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.
На фото: певица Наталия Гулькина (слева) перед церемонией прощания.
На церемонии с артистом также простились певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.
На фото: певица Наталия Гулькина (слева) перед церемонией прощания.
На фото: певец Кай Метов перед началом церемонии прощания.
На фото: певец Кай Метов перед началом церемонии прощания.
После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.
На фото: актриса Екатерина Белоцерковская на церемонии прощания с Владимиром Левкиным
После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.
На фото: актриса Екатерина Белоцерковская на церемонии прощания с Владимиром Левкиным