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Прощание с Владимиром Левкиным - РИА Новости, 19.11.2024
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13:43 19.11.2024 (обновлено: 13:58 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/proschanie-1984580527.html
Прощание с Владимиром Левкиным
Прощание с Владимиром Левкиным - РИА Новости, 19.11.2024
Прощание с Владимиром Левкиным
Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер 17 ноября на 58-м году жизни. Кадры с церемонии прощания с артистом — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.11.2024
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Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер 17 ноября на 58-м году жизни. Кадры с церемонии прощания с артистом — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Москва, Владимир Левкин, Россия, Кай Метов, Александр Бердников, На-На

Прощание с Владимиром Левкиным

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Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер 17 ноября на 58-м году жизни. Кадры с церемонии прощания с артистом — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Церемония прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 7
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Проститься с Левкиным пришли родные, друзья и коллеги

На фото: вдова Владимира Левкина Марина Ичетовкина.

Вдова Владимира Левкина Марина Ичетовкина на церемонии прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

Проститься с Левкиным пришли родные, друзья и коллеги

На фото: вдова Владимира Левкина Марина Ичетовкина.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Церемонию посетили солисты группы "На-На" Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов (слева направо).

Солисты группы На-На Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов перед началом церемонии прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

Церемонию посетили солисты группы "На-На" Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов (слева направо).

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Вспоминая об артисте, экс-солист группы "На-На" Валерий Юрин назвал Левкина талантливым парнем и настоящим другом.

Церемония прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

Вспоминая об артисте, экс-солист группы "На-На" Валерий Юрин назвал Левкина талантливым парнем и настоящим другом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На церемонии с артистом также простились певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.

На фото: певица Наталия Гулькина (слева) перед церемонией прощания.

Певица Наталия Гулькина перед началом церемонии прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

На церемонии с артистом также простились певица Юта, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, музыкант "Группы 312" Дмитрий Притула, певица Юлия Беретта, участник группы "Корни" Александр Бердников и другие.

На фото: певица Наталия Гулькина (слева) перед церемонией прощания.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 7
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: певец Кай Метов перед началом церемонии прощания.

Певец Кай Метов перед началом церемонии прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

На фото: певец Кай Метов перед началом церемонии прощания.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 7
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.

На фото: актриса Екатерина Белоцерковская на церемонии прощания с Владимиром Левкиным

Актриса Екатерина Белоцерковская перед началом церемонии прощания с певцом Владимиром Левкиным в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве

После прощания музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.

На фото: актриса Екатерина Белоцерковская на церемонии прощания с Владимиром Левкиным

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 7
 
ФотоМоскваВладимир ЛевкинРоссияКай МетовАлександр БердниковНа-На
 
 
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