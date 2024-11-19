https://ria.ru/20241119/krokus-1984694756.html

Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 19.11.2024

Суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе"

Срок следствия по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 февраля 2025 года, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:13

2024-11-19T19:13

2024-11-19T19:37

крокус

происшествия

москва

россия

красногорск

александр бортников

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" продлен до 22 февраля 2025 года, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.Об этом стало известно из оглашенных судьей материалов дела."Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца", - огласила решение судья."Срок следствия по делу продлен до 22 февраля 2025 года", - заявила судья.Заседание проходило в закрытом режиме.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы.Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Ещё двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241117/memorial-1984212219.html

https://ria.ru/20241112/delo-1983305543.html

https://ria.ru/20241004/krokus-1976309065.html

москва

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красногорск

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Кадры из суда, где продлили арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" Кадры РИА Новости из суда, где только что продлили арест предполагаемым исполнителям теракта в "Крокусе" 2024-11-19T19:13 true PT0M11S

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