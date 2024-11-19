https://ria.ru/20241119/kobzev-1984568280.html

Кобзев: запрет майнинга минимизирует нагрузку на энергосистему Приангарья

Кобзев: запрет майнинга минимизирует нагрузку на энергосистему Приангарья - РИА Новости, 19.11.2024

Кобзев: запрет майнинга минимизирует нагрузку на энергосистему Приангарья

Запрет майнинга в Иркутской области позволит минимизировать нагрузку на энергосистему региона и снизить риски введения графиков аварийных ограничений, сообщил... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:12

2024-11-19T12:12

2024-11-19T12:12

иркутская область

иркутская область

россия

республика бурятия

игорь кобзев

александр новак

российская академия наук

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ИРКУТСК, 19 ноя - РИА Новости. Запрет майнинга в Иркутской области позволит минимизировать нагрузку на энергосистему региона и снизить риски введения графиков аварийных ограничений, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Участники заседания обсудили условия введения запрета на майнинг цифровой валюты на территории субъектов РФ. К таким субъектам относится, в частности, Иркутская область. Губернатор региона Игорь Кобзев представил актуальную ситуацию с энергопотреблением и предложения по регулированию нагрузки на региональную энергосистему. Иркутская область является одним из центров криптомайнинга в стране и сталкивается с серьезными социально-экономическими проблемами, связанными с излишне высокой нагрузкой майнинговой деятельности на региональную энергосистему. По открытым данным, более 50% потребления энергии майнерами, как "белыми", так и "серыми", в объединённой энергосистеме Сибири приходится на Иркутскую область. При этом, по данным министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, налоговая отдача с одного мегаватта подключенной мощности от "белого" майнинга в 220 раз меньше, чем от обычных промышленных предприятий региона. По словам Игоря Кобзева, масштабы майнинговой активности в значительной степени формируют генераторный энергодефицит в регионе. В свою очередь майнинговые фермы на сетях низкого напряжения формируют дефицит трансформаторной мощности в конкретных населённых пунктах, что в условиях зимних пиковых нагрузок приводит к аварийным ситуациям и низкому качеству энергообеспечения. В связи со сложившимся дефицитом электрических мощностей Иркутская электросетевая компания официально уведомила о невозможности технологического присоединения новых объектов к электрическим сетям, что может привести к приостановке социально-экономического развития региона на ближайшие четыре года. В зоне высокого риска – исполнение поручений президента РФ, касающихся выполнения планов по строительству жилья, перевода города Байкальска на электроотопление, достижения показателей программы "Чистый воздух". Есть угроза снижения инвестиционной активности в реальном секторе экономики. Но самое главное – невозможность обеспечить качественными услугами по электроснабжению жителей Иркутской области, в том числе подключение к сетям электроснабжения новых домохозяйств. Есть также потребители, которые постоянно находятся в режиме нестабильного энергообеспечения. "Запрет майнинга позволит минимизировать нагрузку на энергосистему и решить ряд важных задач, в том числе снизить риски введения графиков аварийных ограничений, пройти максимум нагрузки в текущем отопительном сезоне с наименьшими рисками не только для Иркутской области, но и для Республики Бурятия и Забайкальского края. Запрет на майнинг в соседних регионах, которые вместе с Иркутской областью составляют единую энергосистему, позволит не допустить транзитного перетока на майнинговую нагрузку", - сообщил Игорь Кобзев. Глава Приангарья отметил, что в основе предложений региона о запрете майнинга цифровой валюты лежит анализ экспертов, в том числе Института систем энергетики им. Мелентьева Сибирского отделения РАН, Системного оператора Единой энергетической системы, а также оценка рисков, которые не только становятся серьёзными ограничителями в развитии региона, но и служат катализаторами высокого социального напряжения. По итогам заседания правительственной комиссии планируется ввести запрет майнинга цифровой валюты на территории всей Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края до 2031 года в осенне-зимний отопительный период.

https://ria.ru/20241111/kobzev-1983037527.html

https://ria.ru/20241102/nizhneudinsk-1981539510.html

https://ria.ru/20241010/tskk-1977322690.html

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иркутская область, россия, республика бурятия, игорь кобзев, александр новак, российская академия наук