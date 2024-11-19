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Немецкие судовладельцы продолжают получать угрозы от хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
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00:35 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/khusity-1984488807.html
Немецкие судовладельцы продолжают получать угрозы от хуситов, пишут СМИ
Немецкие судовладельцы продолжают получать угрозы от хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
Немецкие судовладельцы продолжают получать угрозы от хуситов, пишут СМИ
Немецкие судовладельцы продолжают получать угрозы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), они направлены против связанных с... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T00:35
2024-11-19T00:35
в мире
красное море
йемен
израиль
ансар алла
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Немецкие судовладельцы продолжают получать угрозы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), они направлены против связанных с Израилем судов, сообщает Ассоциация немецких судовладельцев (Verband Deutscher Reeder, VDR). "В последние месяцы Ассоциация немецких судовладельцев и несколько немецких судоходных компаний получили электронные письма с угрозами от йеменских повстанцев-хуситов", - говорится в сообщении на сайте VDR. Уточняется, что эти угрозы направлены против судов, заходящих в израильские порты, а также тех, что проходят через Красное море, Баб-эль-Мандабский пролив, Аденский залив, Аравийское море и Индийский океан. "Повстанцы-хуситы, очевидно, располагают хорошо разведанными адресами электронной почты, поскольку угрозы также рассылались по индивидуальным контактам. Это целенаправленные попытки запугивания. Это подтверждает, что риск для судоходства остается высоким", - заявила представитель ассоциации, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что немецкие судоходные компании продолжают направлять свои суда в обход Африки, хотя этот путь занимает больше времени и требует дополнительных затрат. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20241117/udary-1984285831.html
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в мире, красное море, йемен, израиль, ансар алла
В мире, Красное море, Йемен, Израиль, Ансар Алла
Немецкие судовладельцы продолжают получать угрозы от хуситов, пишут СМИ

VDR: немецкие судовладельцы продолжают получать угрозы от хуситов

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Немецкие судовладельцы продолжают получать угрозы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), они направлены против связанных с Израилем судов, сообщает Ассоциация немецких судовладельцев (Verband Deutscher Reeder, VDR).
"В последние месяцы Ассоциация немецких судовладельцев и несколько немецких судоходных компаний получили электронные письма с угрозами от йеменских повстанцев-хуситов", - говорится в сообщении на сайте VDR.
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Уточняется, что эти угрозы направлены против судов, заходящих в израильские порты, а также тех, что проходят через Красное море, Баб-эль-Мандабский пролив, Аденский залив, Аравийское море и Индийский океан.
"Повстанцы-хуситы, очевидно, располагают хорошо разведанными адресами электронной почты, поскольку угрозы также рассылались по индивидуальным контактам. Это целенаправленные попытки запугивания. Это подтверждает, что риск для судоходства остается высоким", - заявила представитель ассоциации, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что немецкие судоходные компании продолжают направлять свои суда в обход Африки, хотя этот путь занимает больше времени и требует дополнительных затрат.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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