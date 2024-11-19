Немецкие судовладельцы продолжают получать угрозы от хуситов, пишут СМИ
VDR: немецкие судовладельцы продолжают получать угрозы от хуситов
© AP PhotoХуситы
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Немецкие судовладельцы продолжают получать угрозы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), они направлены против связанных с Израилем судов, сообщает Ассоциация немецких судовладельцев (Verband Deutscher Reeder, VDR).
"В последние месяцы Ассоциация немецких судовладельцев и несколько немецких судоходных компаний получили электронные письма с угрозами от йеменских повстанцев-хуситов", - говорится в сообщении на сайте VDR.
Уточняется, что эти угрозы направлены против судов, заходящих в израильские порты, а также тех, что проходят через Красное море, Баб-эль-Мандабский пролив, Аденский залив, Аравийское море и Индийский океан.
"Повстанцы-хуситы, очевидно, располагают хорошо разведанными адресами электронной почты, поскольку угрозы также рассылались по индивидуальным контактам. Это целенаправленные попытки запугивания. Это подтверждает, что риск для судоходства остается высоким", - заявила представитель ассоциации, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что немецкие судоходные компании продолжают направлять свои суда в обход Африки, хотя этот путь занимает больше времени и требует дополнительных затрат.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.