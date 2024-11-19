https://ria.ru/20241119/ivanovo-1984588584.html

Аэропорт "Иваново" перевез 110 тысяч пассажиров с начала года

Аэропорт "Иваново" перевез 110 тысяч пассажиров с начала года - РИА Новости, 19.11.2024

Аэропорт "Иваново" перевез 110 тысяч пассажиров с начала года

С января по октябрь текущего года аэропорт "Иваново" перевез 110 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:23

2024-11-19T13:23

2024-11-19T13:23

ивановская область

ивановская область

минеральные воды

санкт-петербург

антон васильев

станислав воскресенский

ржд

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. С января по октябрь текущего года аэропорт "Иваново" перевез 110 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. "Сейчас пассажиропоток в пять раз превышает показатели 2017 года. Особенно знаменательным стал декабрь прошлого года, когда мы преодолели отметку в 100 тысяч пассажиров, – рекордный показатель за последние 25 лет. В 2024 году этот результат уже превзойден, через аэропорт перевезено 110 тысяч пассажиров", – сообщил член правительства Ивановской области – директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук, его слова приводит пресс-служба. Увеличение объема пассажирских перевозок обусловлено круглогодичным выполнением рейсов по четырем популярным направлениям: Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Кроме того, регулярно открываются новые маршруты. Так, в августе 2023 года начались полеты в Минеральные Воды, а с июня 2024 года стартовали рейсы в Махачкалу. Для комфорта пассажиров продолжают совершенствовать и инфраструктуру аэропорта. В текущем году в зоне ожидания выполнили ремонт, заменили панорамные окна, установили систему кондиционирования, поменяли кресла. "В связи с увеличением пассажиропотока в следующем году планируем расширить зону парковки", – рассказал первый заместитель генерального директора аэропорта "Иваново" Антон Васильев. Развитие транспортной доступности региона – одно из приоритетных направлений работы губернатора Станислава Воскресенского. За последние пять лет Ивановская область смогла избавиться от репутации транспортного "тупика", добившись лидирующих позиций в стране по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Иваново с Москвой и Нижним Новгородом связали скоростные "Ласточки". Совместно с РЖД создана новая удобная маршрутная сеть пригородного железнодорожного сообщения, которая соединяет города внутри региона и с соседними областями. В 2023 году через аэропорт "Иваново" перевезли более 107 тысяч пассажиров, и положительная динамика сохраняется и в текущем году.

https://ria.ru/20241113/ivanovskaya--1981420751.html

https://ria.ru/20241106/gazifikatsiya-1982264827.html

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ивановская область, минеральные воды, санкт-петербург, антон васильев, станислав воскресенский, ржд