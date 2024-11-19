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Посол Ирана раскрыл, как изменятся отношения с Россией при заключении СВПД - РИА Новости, 19.11.2024
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06:25 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/iran-1984508217.html
Посол Ирана раскрыл, как изменятся отношения с Россией при заключении СВПД
Посол Ирана раскрыл, как изменятся отношения с Россией при заключении СВПД - РИА Новости, 19.11.2024
Посол Ирана раскрыл, как изменятся отношения с Россией при заключении СВПД
Отношения Ирана и России не изменятся в случае заключения Тегераном "ядерной сделки" со странами Европы, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:25
2024-11-19T06:25
в мире
иран
россия
казем джалали
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ТЕГЕРАН, 19 ноя – РИА Новости. Отношения Ирана и России не изменятся в случае заключения Тегераном "ядерной сделки" со странами Европы, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. Иранская сторона согласна на проведение переговоров с Европой по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), но не поддастся давлению со стороны Запада против своих интересов, заявил ранее замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи. "Нет, мы два соседа и, конечно, мы нашли свой собственный способ работать вместе, и из-за элемента соседства, и из-за общих подходов, которые есть у Ирана и России, мы работаем вместе, и никакой иностранный фактор не повлияет на наращивание сотрудничества и отношений между нашими странами", - сказал Джалали в ответ на вопрос, повлияет ли "ядерная сделка" Ирана с европейскими странами на отношения Тегерана и Москвы. На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления СВПД. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241119/podpisanie-1984500807.html
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в мире, иран, россия, казем джалали, магатэ
В мире, Иран, Россия, Казем Джалали, МАГАТЭ
Посол Ирана раскрыл, как изменятся отношения с Россией при заключении СВПД

Посол ИРИ: Отношения Ирана и РФ не изменятся, если Тегеран возобновит СВПД

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 ноя – РИА Новости. Отношения Ирана и России не изменятся в случае заключения Тегераном "ядерной сделки" со странами Европы, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Иранская сторона согласна на проведение переговоров с Европой по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), но не поддастся давлению со стороны Запада против своих интересов, заявил ранее замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
Посол Ирана - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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"Нет, мы два соседа и, конечно, мы нашли свой собственный способ работать вместе, и из-за элемента соседства, и из-за общих подходов, которые есть у Ирана и России, мы работаем вместе, и никакой иностранный фактор не повлияет на наращивание сотрудничества и отношений между нашими странами", - сказал Джалали в ответ на вопрос, повлияет ли "ядерная сделка" Ирана с европейскими странами на отношения Тегерана и Москвы.
На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления СВПД. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Посол Ирана рассказал о заключении договора с Россией
02:22
 
В миреИранРоссияКазем ДжалалиМАГАТЭ
 
 
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