https://ria.ru/20241119/iran-1984508217.html

Посол Ирана раскрыл, как изменятся отношения с Россией при заключении СВПД

Посол Ирана раскрыл, как изменятся отношения с Россией при заключении СВПД - РИА Новости, 19.11.2024

Посол Ирана раскрыл, как изменятся отношения с Россией при заключении СВПД

Отношения Ирана и России не изменятся в случае заключения Тегераном "ядерной сделки" со странами Европы, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:25

2024-11-19T06:25

2024-11-19T06:25

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ТЕГЕРАН, 19 ноя – РИА Новости. Отношения Ирана и России не изменятся в случае заключения Тегераном "ядерной сделки" со странами Европы, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. Иранская сторона согласна на проведение переговоров с Европой по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), но не поддастся давлению со стороны Запада против своих интересов, заявил ранее замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи. "Нет, мы два соседа и, конечно, мы нашли свой собственный способ работать вместе, и из-за элемента соседства, и из-за общих подходов, которые есть у Ирана и России, мы работаем вместе, и никакой иностранный фактор не повлияет на наращивание сотрудничества и отношений между нашими странами", - сказал Джалали в ответ на вопрос, повлияет ли "ядерная сделка" Ирана с европейскими странами на отношения Тегерана и Москвы. На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления СВПД. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20241119/podpisanie-1984500807.html

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