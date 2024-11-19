https://ria.ru/20241119/gosduma-1984638754.html

В Госдуму внесли проект об ограничении числа детей под опекой

В Госдуму внесли проект об ограничении числа детей под опекой - РИА Новости, 19.11.2024

В Госдуму внесли проект об ограничении числа детей под опекой

Депутат ГД от КПРФ Нина Останина и сенатор РФ Айрат Гибатдинов внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об ограничении числа детей под опекой или... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:48

2024-11-19T15:48

2024-11-19T15:48

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Депутат ГД от КПРФ Нина Останина и сенатор РФ Айрат Гибатдинов внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об ограничении числа детей под опекой или попечительством в семье опекуна или попечителя - не более трех человек, не включая родных детей, законопроект доступен в думской базе данных. "При установлении опеки или попечительства численность детей, находящихся под опекой или попечительством в семье опекуна (попечителя), не должна превышать трех человек, за исключением случаев установления опеки или попечительства над братьями и сестрами, а также детьми, ранее воспитавшимися одним лицом или супругами вместе", - сказано в проекте закона. Кроме того, законопроектом устанавливается, что одномоментно граждане могут взять под опеку или попечительство не более одного ребёнка в течение года, при этом будут созданы условия для контроля за условиями содержания ребенка со стороны опеки, если гражданин изъявит желание воспитывать более чем одного приёмного ребенка по прошествии года. "По данным правоохранительных органов за последние несколько лет не снижается количество преступных деяний, совершаемых по отношению к детям со стороны опекунов или попечителей. Нередко основополагающим мотивом взять ребёнка под опеку становятся корыстные побуждения, что противоречит задачам государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству. В результате под опеку или попечительство по договору с одним лицом попадает значительное число детей, обеспечение которых в результате становится неудовлетворительным", - отмечают авторы.

https://ria.ru/20241118/gosduma-1984386191.html

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общество, россия, айрат гибатдинов, госдума рф, кпрф