Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20 - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 19.11.2024 (обновлено: 00:24 20.11.2024)
https://ria.ru/20241119/g20-1984703847.html
Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20
Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20 - РИА Новости, 20.11.2024
Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20
Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор во время саммита "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро, видео с этим инцидентом... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-19T20:16
2024-11-20T00:24
в мире
рио-де-жанейро (город)
россия
урсула фон дер ляйен
мария захарова
большая двадцатка
еврокомиссия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984702761_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0423af07c5671f84eec5019cf30542d9.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор во время саммита "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро, видео с этим инцидентом опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат с иронией заметила, что фон дер Ляйен пошла "поперек закона".На кадрах видно, как глава ЕК, одетая в спортивный костюм, в сопровождении нескольких человек перелезает через металлическое ограждение.Очевидец, заснявший этот поступок фон дер Ляйен, назвал ее "бабой-гопником".Саммит лидеров G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Глава МИД Сергей Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984646869.html
https://ria.ru/20241119/bloomberg-1984538845.html
рио-де-жанейро (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Урсула фон дер Ляйен на улицах Рио-де-Жанейро во время саммита G20
телеграмм Марии Захаровой https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/9285
2024-11-19T20:16
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984702761_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cc2be24fe53b24c8c0d6e39ada29e0f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рио-де-жанейро (город), россия, урсула фон дер ляйен, мария захарова, большая двадцатка, еврокомиссия, сергей лавров, саммит g20
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Большая двадцатка, Еврокомиссия, Сергей Лавров, Саммит G20
Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20

Глава ЕК фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20 в Бразилии

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор во время саммита "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро, видео с этим инцидентом опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат с иронией заметила, что фон дер Ляйен пошла "поперек закона".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Россия согласна с пунктом декларации G20 по Украине, заявил Лавров
Вчера, 16:20
На кадрах видно, как глава ЕК, одетая в спортивный костюм, в сопровождении нескольких человек перелезает через металлическое ограждение.
Очевидец, заснявший этот поступок фон дер Ляйен, назвал ее "бабой-гопником".
Саммит лидеров G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Глава МИД Сергей Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.
Макрон пожал руку Сергею Лаврову на саммите G20 во время церемонии фотографирования - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Макрон пожал Лаврову руку на саммите G20
Вчера, 10:48
 
В миреРио-де-Жанейро (город)РоссияУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваБольшая двадцаткаЕврокомиссияСергей ЛавровСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала