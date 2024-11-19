https://ria.ru/20241119/g20-1984703847.html

Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20

Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20 - РИА Новости, 20.11.2024

Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор во время саммита "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро, видео с этим инцидентом... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-19T20:16

2024-11-19T20:16

2024-11-20T00:24

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еврокомиссия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор во время саммита "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро, видео с этим инцидентом опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат с иронией заметила, что фон дер Ляйен пошла "поперек закона".На кадрах видно, как глава ЕК, одетая в спортивный костюм, в сопровождении нескольких человек перелезает через металлическое ограждение.Очевидец, заснявший этот поступок фон дер Ляйен, назвал ее "бабой-гопником".Саммит лидеров G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Глава МИД Сергей Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20241119/lavrov-1984646869.html

https://ria.ru/20241119/bloomberg-1984538845.html

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Урсула фон дер Ляйен на улицах Рио-де-Жанейро во время саммита G20 телеграмм Марии Захаровой https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/9285 2024-11-19T20:16 true PT0M16S

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в мире, рио-де-жанейро (город), россия, урсула фон дер ляйен, мария захарова, большая двадцатка, еврокомиссия, сергей лавров, саммит g20