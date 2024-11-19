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Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20
Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20 - РИА Новости, 20.11.2024
Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20
Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор во время саммита "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро, видео с этим инцидентом... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-19T20:16
2024-11-19T20:16
2024-11-20T00:24
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор во время саммита "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро, видео с этим инцидентом опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат с иронией заметила, что фон дер Ляйен пошла "поперек закона".На кадрах видно, как глава ЕК, одетая в спортивный костюм, в сопровождении нескольких человек перелезает через металлическое ограждение.Очевидец, заснявший этот поступок фон дер Ляйен, назвал ее "бабой-гопником".Саммит лидеров G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Глава МИД Сергей Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984646869.html
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Урсула фон дер Ляйен на улицах Рио-де-Жанейро во время саммита G20
телеграмм Марии Захаровой
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в мире, рио-де-жанейро (город), россия, урсула фон дер ляйен, мария захарова, большая двадцатка, еврокомиссия, сергей лавров, саммит g20
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Большая двадцатка, Еврокомиссия, Сергей Лавров, Саммит G20
Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20
Глава ЕК фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите G20 в Бразилии