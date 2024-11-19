https://ria.ru/20241119/ft-1984532901.html

МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке войск на Украину

МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке войск на Украину - РИА Новости, 19.11.2024

МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке войск на Украину

Глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявил, что Европе надо быть готовой отправить силы на Украину, чтобы "подкрепить" любое мирное соглашение, предложенное... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:18

2024-11-19T10:18

2024-11-19T10:55

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявил, что Европе надо быть готовой отправить силы на Украину, чтобы "подкрепить" любое мирное соглашение, предложенное победившим на выборах в США Дональдом Трампом, пишет газета Financial Times, взявшее у него интервью. "Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы подкрепить любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное Дональдом Трампом", - пишет издание со ссылкой на Цахну. Как утверждает глава эстонского МИД, лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, однако, если США выступают против приглашения Киева в альянс, Европе придется вмешаться и развернуть войска после окончания боевых действий, якобы для того, чтобы "сдержать дальнейшую российскую агрессию". "Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности..., тогда мы говорим о членстве в НАТО... Но без США это невозможно. И тогда мы говорим о любой форме (гарантии) в смысле (отправки) военных сил", - заявил он. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. В Кремле ранее заявляли, что обращали внимание на заявления о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, в РФ считают, что на Западе должны понимать потенциальную опасность непосредственно вовлечения в горячий конфликт, это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Ранее Financial Times со ссылкой на одного из советников Трампа писала, что его план по урегулированию конфликта на Украине может стать переосмыслением минских соглашений с механизмами принуждения и мерами за нарушение, за контроль над исполнением договоренностей будут отвечать европейские войска. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20241119/nenavist-1984531970.html

https://ria.ru/20241119/politik-1984525820.html

https://ria.ru/20241119/pytki-1984527384.html

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984451298.html

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Варвара Скокшина

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