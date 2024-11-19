https://ria.ru/20241119/erdogan-1984705077.html

Эрдоган призвал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной России

Эрдоган призвал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной России - РИА Новости, 19.11.2024

Эрдоган призвал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной России

Обновление Россией ядерной доктрины стало ответной мерой на действия НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T20:24

2024-11-19T20:24

2024-11-19T21:04

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя — РИА Новости. Обновление Россией ядерной доктрины стало ответной мерой на действия НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро."Я думаю, что эта позиция России — это прежде всего мера, принятая против поведения, направленного против нее самой. <...> Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО", — подчеркнул он.Эрдоган подчеркнул, что у России есть все силы и средства для защиты. Он добавил, что страны Североатлантического альянса тоже должны думать о своей обороне.Глава государства также отметил, что Россия и Украина — соседи Турции и она должна беречь отношения с обеими странами. Он выразил надежду, что прекращения огня и установления мира удастся добиться как можно скорее.Владимир Путин во вторник утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Москвой ядерного оружия, будет считаться массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими российской границы. Кроме того, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.

https://ria.ru/20241119/erdogan-1984701199.html

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рио-де-жанейро (город)

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