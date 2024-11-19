https://ria.ru/20241119/erdogan-1984701199.html

Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет ВСУ

Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024

Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет ВСУ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T20:04

2024-11-19T20:04

2024-11-19T20:14

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта."В конфликте, в котором используется ядерное оружие, нет ничего положительного. Ракеты, использованные Украиной, показывают, к чему приведет такая ситуация. Мы сохраняем нашу позицию против этих негативов и ожидаем, что ситуация будет быстро развиваться в сторону мира. Мы предпринимаем шаги по обеспечению мира", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/mid-1984460696.html

https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984694501.html

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