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Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 19.11.2024 (обновлено: 20:14 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/erdogan-1984701199.html
Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет ВСУ
Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет ВСУ - РИА Новости, 19.11.2024
Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет ВСУ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T20:04
2024-11-19T20:14
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
джо байден
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта."В конфликте, в котором используется ядерное оружие, нет ничего положительного. Ракеты, использованные Украиной, показывают, к чему приведет такая ситуация. Мы сохраняем нашу позицию против этих негативов и ожидаем, что ситуация будет быстро развиваться в сторону мира. Мы предпринимаем шаги по обеспечению мира", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241118/mid-1984460696.html
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984694501.html
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украина, в мире, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Эрдоган заявил о рисках ядерного конфликта из-за дальнобойных ракет ВСУ

Эрдоган: применение Киевом дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта.
"В конфликте, в котором используется ядерное оружие, нет ничего положительного. Ракеты, использованные Украиной, показывают, к чему приведет такая ситуация. Мы сохраняем нашу позицию против этих негативов и ожидаем, что ситуация будет быстро развиваться в сторону мира. Мы предпринимаем шаги по обеспечению мира", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В МИД предупредили о последствиях ударов Украины дальнобойными ракетами
18 ноября, 19:49
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Зеленский подтвердил, что Украина получила разрешение на дальнобойные удары
Вчера, 19:13
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам
18 ноября, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДжо БайденВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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