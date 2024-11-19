https://ria.ru/20241119/erdogan-1984699312.html

Эрдоган надеется на конструктивные шаги новой администрации США по Украине

Эрдоган надеется на конструктивные шаги новой администрации США по Украине - РИА Новости, 19.11.2024

Эрдоган надеется на конструктивные шаги новой администрации США по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на конструктивные шаги новой администрации США по урегулированию конфликтов, в том числе... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:51

2024-11-19T19:51

2024-11-19T19:51

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на конструктивные шаги новой администрации США по урегулированию конфликтов, в том числе на Украине. "Надеемся на разумные, конструктивные шаги новой администрации США по урегулированию этих двух конфликтов (в Газе и на Украине)", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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