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В Воронежской области пять дронов атаковали промпредприятие - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 19.11.2024 (обновлено: 23:48 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/drony-1984711143.html
В Воронежской области пять дронов атаковали промпредприятие
В Воронежской области пять дронов атаковали промпредприятие - РИА Новости, 19.11.2024
В Воронежской области пять дронов атаковали промпредприятие
Пожар возник на предприятии в Воронежской области после атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T21:33
2024-11-19T23:48
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
россия
украина
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пожар возник на предприятии в Воронежской области после атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев. "Более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, выпускающее исключительно гражданскую продукцию, в одном из районов Воронежской области", — написал он в Telegram-канале.Гусев уточнил, что сотрудников предприятия эвакуировали, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные и другие оперативные службы. Возгорание вскоре удалось ликвидировать.Губернатор добавил, что лично контролирует ситуацию. По его словам, опасность атаки беспилотников сохраняется.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, во вторник вечером Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили три дрона над Брянской, Калужской и Ростовской областями. Кроме того, несколько беспилотников уничтожили над Белгородской и Брянской областями.
https://ria.ru/20241119/dron-1984710369.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Украина, Происшествия
В Воронежской области пять дронов атаковали промпредприятие

Пожар произошел на предприятии в Воронежской области после атаки БПЛА

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пожар возник на предприятии в Воронежской области после атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.
«
"Более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, выпускающее исключительно гражданскую продукцию, в одном из районов Воронежской области", — написал он в Telegram-канале.
Гусев уточнил, что сотрудников предприятия эвакуировали, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные и другие оперативные службы. Возгорание вскоре удалось ликвидировать.
Губернатор добавил, что лично контролирует ситуацию. По его словам, опасность атаки беспилотников сохраняется.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, во вторник вечером Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили три дрона над Брянской, Калужской и Ростовской областями. Кроме того, несколько беспилотников уничтожили над Белгородской и Брянской областями.
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Над Ростовской и Курской областями уничтожили украинские дроны
Вчера, 21:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)РоссияУкраинаПроисшествия
 
 
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