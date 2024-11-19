https://ria.ru/20241119/drony-1984711143.html

В Воронежской области пять дронов атаковали промпредприятие

В Воронежской области пять дронов атаковали промпредприятие - РИА Новости, 19.11.2024

В Воронежской области пять дронов атаковали промпредприятие

Пожар возник на предприятии в Воронежской области после атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:33

2024-11-19T21:33

2024-11-19T23:48

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

украина

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пожар возник на предприятии в Воронежской области после атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев. "Более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, выпускающее исключительно гражданскую продукцию, в одном из районов Воронежской области", — написал он в Telegram-канале.Гусев уточнил, что сотрудников предприятия эвакуировали, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные и другие оперативные службы. Возгорание вскоре удалось ликвидировать.Губернатор добавил, что лично контролирует ситуацию. По его словам, опасность атаки беспилотников сохраняется.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, во вторник вечером Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили три дрона над Брянской, Калужской и Ростовской областями. Кроме того, несколько беспилотников уничтожили над Белгородской и Брянской областями.

https://ria.ru/20241119/dron-1984710369.html

воронежская область

россия

украина

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, украина, происшествия