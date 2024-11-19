https://ria.ru/20241119/cop29-1984720617.html

Посла Азербайджана вызвали во французский МИД из-за слов о неоколониализме

Посла Азербайджана вызвали во французский МИД из-за слов о неоколониализме - РИА Новости, 19.11.2024

Посла Азербайджана вызвали во французский МИД из-за слов о неоколониализме

Посол Азербайджана во Франции была вызвана во французский МИД в связи с заявлениями азербайджанских властей о проблеме "неоколониализма" на заморских... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T23:57

2024-11-19T23:57

2024-11-19T23:57

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ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Посол Азербайджана во Франции была вызвана во французский МИД в связи с заявлениями азербайджанских властей о проблеме "неоколониализма" на заморских территориях Франции и Нидерландов на климатической конференции ООН COP29 в Баку, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник на сайте ведомства. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заморские территории Франции и Нидерландов "сталкиваются с очень серьезными проблемами", такими как "неоколониализм и изменение климата". После этого министр экологических преобразований и энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше отказалась от участия в COP29 в Баку. "Во вторник, 19 ноября, посол Азербайджана во Франции была вызвана в министерство иностранных дел", - сказано в заявлении французского МИД. Отмечается, что вызов дипломата последовал за "неприемлемыми высказываниями" со стороны властей Азербайджана на конференции COP29, в результате чего Панье-Рюнаше "была вынуждена отменить своё участие" в мероприятии. В сентябре МИД Азербайджана в ответ на заявление Макрона на Генеральной ассамблее ООН о солидарности с Арменией потребовал от Парижа "положить конец деструктивной деятельности" в Закавказье. Баку и Париж обвиняют друг друга соответственно в военной поддержке Армении и в помощи сепаратистским движениям. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе, а бывший глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинял Азербайджан во вмешательстве в беспорядки на французской заморской территории Новой Каледонии.

https://ria.ru/20241112/sor29-1983387086.html

https://ria.ru/20241110/sor-1982969735.html

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в мире, азербайджан, франция, баку, ильхам алиев, жеральд дарманен, оон