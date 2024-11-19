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Посла Азербайджана вызвали во французский МИД из-за слов о неоколониализме - РИА Новости, 19.11.2024
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23:57 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/cop29-1984720617.html
Посла Азербайджана вызвали во французский МИД из-за слов о неоколониализме
Посла Азербайджана вызвали во французский МИД из-за слов о неоколониализме - РИА Новости, 19.11.2024
Посла Азербайджана вызвали во французский МИД из-за слов о неоколониализме
Посол Азербайджана во Франции была вызвана во французский МИД в связи с заявлениями азербайджанских властей о проблеме "неоколониализма" на заморских... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T23:57
2024-11-19T23:57
в мире
азербайджан
франция
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ильхам алиев
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ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Посол Азербайджана во Франции была вызвана во французский МИД в связи с заявлениями азербайджанских властей о проблеме "неоколониализма" на заморских территориях Франции и Нидерландов на климатической конференции ООН COP29 в Баку, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник на сайте ведомства. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заморские территории Франции и Нидерландов "сталкиваются с очень серьезными проблемами", такими как "неоколониализм и изменение климата". После этого министр экологических преобразований и энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше отказалась от участия в COP29 в Баку. "Во вторник, 19 ноября, посол Азербайджана во Франции была вызвана в министерство иностранных дел", - сказано в заявлении французского МИД. Отмечается, что вызов дипломата последовал за "неприемлемыми высказываниями" со стороны властей Азербайджана на конференции COP29, в результате чего Панье-Рюнаше "была вынуждена отменить своё участие" в мероприятии. В сентябре МИД Азербайджана в ответ на заявление Макрона на Генеральной ассамблее ООН о солидарности с Арменией потребовал от Парижа "положить конец деструктивной деятельности" в Закавказье. Баку и Париж обвиняют друг друга соответственно в военной поддержке Армении и в помощи сепаратистским движениям. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе, а бывший глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинял Азербайджан во вмешательстве в беспорядки на французской заморской территории Новой Каледонии.
https://ria.ru/20241112/sor29-1983387086.html
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в мире, азербайджан, франция, баку, ильхам алиев, жеральд дарманен, оон
В мире, Азербайджан, Франция, Баку, Ильхам Алиев, Жеральд Дарманен, ООН
Посла Азербайджана вызвали во французский МИД из-за слов о неоколониализме

МИД Франции вызвал посла Азербайджана из-за заявлений о неоколониализме на COP29

© AP Photo / Sergei GritsПодготовка к 29-й конференции ООН по вопросам изменения климата в Баку
Подготовка к 29-й конференции ООН по вопросам изменения климата в Баку - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Подготовка к 29-й конференции ООН по вопросам изменения климата в Баку. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 ноя – РИА Новости. Посол Азербайджана во Франции была вызвана во французский МИД в связи с заявлениями азербайджанских властей о проблеме "неоколониализма" на заморских территориях Франции и Нидерландов на климатической конференции ООН COP29 в Баку, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник на сайте ведомства.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что заморские территории Франции и Нидерландов "сталкиваются с очень серьезными проблемами", такими как "неоколониализм и изменение климата". После этого министр экологических преобразований и энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше отказалась от участия в COP29 в Баку.
Российский павильон на COP 29 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
На COP 29 обсудили реализацию потенциала климатических проектов в России
12 ноября, 19:08
"Во вторник, 19 ноября, посол Азербайджана во Франции была вызвана в министерство иностранных дел", - сказано в заявлении французского МИД.
Отмечается, что вызов дипломата последовал за "неприемлемыми высказываниями" со стороны властей Азербайджана на конференции COP29, в результате чего Панье-Рюнаше "была вынуждена отменить своё участие" в мероприятии.
В сентябре МИД Азербайджана в ответ на заявление Макрона на Генеральной ассамблее ООН о солидарности с Арменией потребовал от Парижа "положить конец деструктивной деятельности" в Закавказье.
Баку и Париж обвиняют друг друга соответственно в военной поддержке Армении и в помощи сепаратистским движениям. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе, а бывший глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинял Азербайджан во вмешательстве в беспорядки на французской заморской территории Новой Каледонии.
Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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10 ноября, 21:08
 
В миреАзербайджанФранцияБакуИльхам АлиевЖеральд ДарманенООН
 
 
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