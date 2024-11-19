https://ria.ru/20241119/chayldfri-1984567182.html

Комитет Совфеда поддержал запрет пропаганды "чайлдфри"

Комитет Совфеда поддержал запрет пропаганды "чайлдфри" - РИА Новости, 19.11.2024

Комитет Совфеда поддержал запрет пропаганды "чайлдфри"

Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения ("чайлдфри") и штрафах до 5 РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:08

2024-11-19T12:08

2024-11-19T12:08

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения ("чайлдфри") и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета, передает корреспондент РИА Новости. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что инициатива о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, он защищает россиян от внедряемого извне, умышленно деструктивного явления. Законом предлагается установить, что владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления информации, пропагандирующей отказа от рождения детей. При этом распространение пропаганды чайлдфри станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Также добавляется, что прокатное удостоверение на фильм не предоставляется в случаях, если фильм содержит пропаганду отказа от деторождения. Законом устанавливается, что органы государственной власти РФ должны будут принимать меры по защите ребенка от такой информации, как пропаганда чайлдфри, так как законом также предлагается отнести к информации, запрещенной для распространения среди детей, пропаганду отказа от деторождения. При этом отмечается, что из-под действия закона о наказании за пропаганду чайлдфри исключается распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия. Второй поддержанный комитетом закон предусматривает штрафы до 5 миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей.

https://ria.ru/20241113/monashestvo-1983458639.html

https://ria.ru/20241112/volodin-1983307460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)