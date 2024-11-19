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В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 19.11.2024

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

Средства ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области, один БПЛА сбит в районе Таганрога, из-за падения другого в Белокалитвинском районе ранен человек,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:28

2024-11-19T02:28

2024-11-19T02:28

специальная военная операция на украине

происшествия

таганрог

белокалитвинский район

ростовская область

юрий слюсарь

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Средства ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области, один БПЛА сбит в районе Таганрога, из-за падения другого в Белокалитвинском районе ранен человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Один беспилотный летательный аппарат около полуночи был уничтожен нашими военнослужащими в районе Таганрога. Там, к счастью, обошлось без последствий на земле. Из-за падения еще одного беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв. В результате осколочное ранение получил водитель грузовой "Газели", остановившийся на трассе для отдыха", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что пострадавший водитель - житель Волгограда, доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь. Отмечается, что средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку.

https://ria.ru/20241119/ssha-1984487598.html

таганрог

белокалитвинский район

ростовская область

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происшествия, таганрог, белокалитвинский район, ростовская область, юрий слюсарь