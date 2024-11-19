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В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:28 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/bpla-1984495225.html
В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА
В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 19.11.2024
В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА
Средства ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области, один БПЛА сбит в районе Таганрога, из-за падения другого в Белокалитвинском районе ранен человек,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:28
2024-11-19T02:28
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
белокалитвинский район
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Средства ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области, один БПЛА сбит в районе Таганрога, из-за падения другого в Белокалитвинском районе ранен человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Один беспилотный летательный аппарат около полуночи был уничтожен нашими военнослужащими в районе Таганрога. Там, к счастью, обошлось без последствий на земле. Из-за падения еще одного беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв. В результате осколочное ранение получил водитель грузовой "Газели", остановившийся на трассе для отдыха", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что пострадавший водитель - житель Волгограда, доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь. Отмечается, что средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку.
https://ria.ru/20241119/ssha-1984487598.html
таганрог
белокалитвинский район
ростовская область
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происшествия, таганрог, белокалитвинский район, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Белокалитвинский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

В Ростовской области сбили беспилотник, один человек ранен

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Средства ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области, один БПЛА сбит в районе Таганрога, из-за падения другого в Белокалитвинском районе ранен человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Один беспилотный летательный аппарат около полуночи был уничтожен нашими военнослужащими в районе Таганрога. Там, к счастью, обошлось без последствий на земле. Из-за падения еще одного беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв. В результате осколочное ранение получил водитель грузовой "Газели", остановившийся на трассе для отдыха", - написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что пострадавший водитель - житель Волгограда, доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь.
Отмечается, что средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогБелокалитвинский районРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
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