https://ria.ru/20241119/biznes-1984711483.html

Ленобласть увеличит размер выплат жителям для реализации бизнес-проектов

Ленобласть увеличит размер выплат жителям для реализации бизнес-проектов - РИА Новости, 19.11.2024

Ленобласть увеличит размер выплат жителям для реализации бизнес-проектов

Ленинградская область увеличит размеры единовременных выплат безработным жителям, решившим вести свои бизнес-проекты, при регистрации самозанятости или... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:34

2024-11-19T21:34

2024-11-19T21:34

ленинградская область

общество

ленинградская область

сланцевский район

александр дрозденко

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585376778_0:166:1920:1246_1920x0_80_0_0_a74634316c5c05b920c707529667c492.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Ленинградская область увеличит размеры единовременных выплат безработным жителям, решившим вести свои бизнес-проекты, при регистрации самозанятости или получении статуса индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба правительства региона. "С 1 января 2025 года в Ленобласти безработные при регистрации самозанятости смогут получить единовременную выплату в 70 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-плана или 100 тысяч рублей – в случае регистрации ИП. Постановление об увеличении выплат подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - сообщает пресс-служба. Ранее объем поддержки предпринимательских инициатив жителей составлял 50 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно. Отмечается, что готовить и запускать бизнес-проекты жителям Ленинградской области может помогать региональный кадровый центр. Как уточнила пресс-служба, в 2024 году 121 предпринимательская инициатива от безработных жителей получила финансирование от Ленобласти. Среди успешных бизнес-проектов в пресс-службе правительства Ленобласти отметили творческую мастерскую Екатерины Зарицкой из Сланцевского района. Областной кадровый центр помог ей подготовить бизнес-план и получить выплату на запуск производства композиций из натуральных материалов.

ленинградская область

сланцевский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинградская область, сланцевский район, александр дрозденко, россия