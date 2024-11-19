https://ria.ru/20241119/bayden-1984635331.html

Эксперт рассказал, как Байден может связать руки Трампу

Эксперт рассказал, как Байден может связать руки Трампу - РИА Новости, 19.11.2024

Эксперт рассказал, как Байден может связать руки Трампу

Президент США Джо Байден может попытаться связать руки избранному президенту Дональду Трампу перед вступлением в должность и передал ему угрозу ядерной войны,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:34

2024-11-19T15:34

2024-11-19T15:34

россия

киев

украина

дональд трамп

джо байден

алексей арбатов

российская академия наук

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден может попытаться связать руки избранному президенту Дональду Трампу перед вступлением в должность и передал ему угрозу ядерной войны, разрешив Киеву наносить ракетные удары по территории России, рассказал РИА Новости академик РАН, руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. "Уходящий президент, он, в принципе, имеет право это делать, но с политической точки зрения это не очень красиво выглядит… Если Россия будет рассматривать какие-то ответы согласно коррективам в свою ядерную доктрину, ты, значит, это перед уходом сделал, а угрозу ядерной войны передал Трампу, это как выглядит вообще? Сам все время говорил не стимулировать эскалацию, не рисковать ядерной войной, а под занавес взял и перекинул на плечи Трампа", - считает собеседник агентства. По мнению эксперта, Байден и его советники могут преследовать цель связать Трампу руки перед вступлением в должность, поскольку сам избранный президент ранее заявлял о намерении за сутки покончить с конфликтом на Украине, однако теперь его мирный план должен будет считаться с новой реальностью. В то же время Арбатов усомнился, что Трамп отменит разрешение на применение американских ракет, если оно и было принято, поскольку может использовать его себе на пользу. "Это как раз угроза, которую он может использовать в переговорах с (президентом РФ Владимиром) Путиным, а с (Владимиром) Зеленским, наоборот, (сказать) не дам и санкцию не выдам на применение (ракет – ред.)", - отметил он. Также Арбатов подчеркнул, что актуализация политики ядерного сдерживания, утвержденная Путиным, как раз связана с возможной перспективой массового удара поставленными Западом ракетами вглубь РФ. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписанный указ об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания приводит положения в соответствие с нынешней обстановкой. По его словам, Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайне вынужденной мерой. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/tramp-1984311643.html

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984420311.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, дональд трамп, джо байден, алексей арбатов, российская академия наук, нато, в мире