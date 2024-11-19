Белый дом отрицает, что Байден отсутствовал на фотографии G20 из-за России
Белый дом: Байден не присутствовал на общем фото G20 из-за логистических проблем
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что действующий президент США Джо Байден не присутствовал на общей фотографии лидеров "Большой двадцатки" (G20) из-за логистических проблем, а не потому что он якобы хотел таким образом избежать встречи с министром иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщил пул Белого дома.
"Из-за логистических проблем они сделали фотографию раньше, чем прибыли все лидеры", - заявил журналистам чиновник, добавив, что это не связано с тем, что Байден якобы не хотел оказаться на одной фотографии с Лавровым.
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Ранее агентство Блумберг обратило внимание на отсутствие на фотографии лидеров G20 Байдена, канадского премьера Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Организаторы G20 в Бразилии заявили о том, что эти лидеры опоздали на совместную фотографию и что возможно будет сделана попытка собрать всех лидеров для фотографии вновь - впервые в истории форума G20. Вместе с тем агентство отметило, что на саммите "коллективный Запад" предстает в хаосе из-за низких рейтингов и ослабленных позиций многих лидеров западных стран у себя дома.
Саммит "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. В следующем году председателем в "большой двадцатке" будет ЮАР.
Глава МИД России Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.
Госдеп ранее заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с Лавровым на G20.