https://ria.ru/20241119/bayden-1984489714.html

Белый дом отрицает, что Байден отсутствовал на фотографии G20 из-за России

Белый дом отрицает, что Байден отсутствовал на фотографии G20 из-за России - РИА Новости, 19.11.2024

Белый дом отрицает, что Байден отсутствовал на фотографии G20 из-за России

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что действующий президент США Джо Байден не присутствовал на общей фотографии лидеров "Большой двадцатки" (G20)... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T00:58

2024-11-19T00:58

2024-11-19T00:58

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что действующий президент США Джо Байден не присутствовал на общей фотографии лидеров "Большой двадцатки" (G20) из-за логистических проблем, а не потому что он якобы хотел таким образом избежать встречи с министром иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщил пул Белого дома. "Из-за логистических проблем они сделали фотографию раньше, чем прибыли все лидеры", - заявил журналистам чиновник, добавив, что это не связано с тем, что Байден якобы не хотел оказаться на одной фотографии с Лавровым. Ранее агентство Блумберг обратило внимание на отсутствие на фотографии лидеров G20 Байдена, канадского премьера Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Организаторы G20 в Бразилии заявили о том, что эти лидеры опоздали на совместную фотографию и что возможно будет сделана попытка собрать всех лидеров для фотографии вновь - впервые в истории форума G20. Вместе с тем агентство отметило, что на саммите "коллективный Запад" предстает в хаосе из-за низких рейтингов и ослабленных позиций многих лидеров западных стран у себя дома. Саммит "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. В следующем году председателем в "большой двадцатке" будет ЮАР. Глава МИД России Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров. Госдеп ранее заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует контактов с Лавровым на G20.

https://ria.ru/20241118/bayden-1984422737.html

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в мире, россия, сша, бразилия, сергей лавров, джо байден, джастин трюдо, большая двадцатка, государственный департамент сша