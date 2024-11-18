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На Западе заговорили об отчаянии Зеленского - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984481396.html
На Западе заговорили об отчаянии Зеленского
На Западе заговорили об отчаянии Зеленского - РИА Новости, 18.11.2024
На Западе заговорили об отчаянии Зеленского
Владимир Зеленский в отчаянии из-за проблем ВСУ на фронте, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T22:36
2024-11-18T22:36
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в отчаянии из-за проблем ВСУ на фронте, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Ситуация в Украине стала крайне тяжелой для украинских сил, и, вероятно, мы также видим, что Владимир Зеленский отчаянно ищет поддержки", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима опасается будущей политики избранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины."Зеленский отчаянно ищет поддержки и бросается к европейцам, чтобы получить все больше и больше", — резюмировал Бо.Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Летом президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984464848.html
https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya-1984410656.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, жак бо, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Жак Бо, НАТО, Вооруженные силы Украины
На Западе заговорили об отчаянии Зеленского

Полковник Бо: Зеленский в отчаянии из-за тяжелого положения ВСУ

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в отчаянии из-за проблем ВСУ на фронте, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Ситуация в Украине стала крайне тяжелой для украинских сил, и, вероятно, мы также видим, что Владимир Зеленский отчаянно ищет поддержки", — отметил он.
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По словам эксперта, глава киевского режима опасается будущей политики избранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины.
"Зеленский отчаянно ищет поддержки и бросается к европейцам, чтобы получить все больше и больше", — резюмировал Бо.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Летом президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЖак БоНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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