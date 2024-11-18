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"Люди не хотят": на Украине забили тревогу из-за решения США по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984420311.html
"Люди не хотят": на Украине забили тревогу из-за решения США по ATACMS
"Люди не хотят": на Украине забили тревогу из-за решения США по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
"Люди не хотят": на Украине забили тревогу из-за решения США по ATACMS
Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить по территории России ракетами ATACMS сделает невозможным мирное урегулирование конфликта, заявила... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:22
2024-11-18T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить по территории России ракетами ATACMS сделает невозможным мирное урегулирование конфликта, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Это спровоцирует эскалацию и сделает переговоры невозможными", — написала она.По словам журналистки, Байден и Зеленский предопределили судьбу украинцев. Подавляющее количество граждан страны не желают умирать на поле боя, но их отправляют туда силой, добавила она."Люди не хотят войны", — подчеркнула Панченко.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984358424.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, нато, atacms, андрей клишас, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США, НАТО, ATACMS, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
"Люди не хотят": на Украине забили тревогу из-за решения США по ATACMS

Журналистка Панченко: решение США по ATACMS сделает переговоры невозможными

© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить по территории России ракетами ATACMS сделает невозможным мирное урегулирование конфликта, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
"Это спровоцирует эскалацию и сделает переговоры невозможными", — написала она.
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По словам журналистки, Байден и Зеленский предопределили судьбу украинцев. Подавляющее количество граждан страны не желают умирать на поле боя, но их отправляют туда силой, добавила она.
«
"Люди не хотят войны", — подчеркнула Панченко.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы СШАНАТОATACMSАндрей КлишасСовет Федерации РФ
 
 
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