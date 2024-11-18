https://ria.ru/20241118/ukraina-1984420311.html

"Люди не хотят": на Украине забили тревогу из-за решения США по ATACMS

"Люди не хотят": на Украине забили тревогу из-за решения США по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024

"Люди не хотят": на Украине забили тревогу из-за решения США по ATACMS

Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить по территории России ракетами ATACMS сделает невозможным мирное урегулирование конфликта, заявила... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:22

2024-11-18T16:22

2024-11-18T16:22

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить по территории России ракетами ATACMS сделает невозможным мирное урегулирование конфликта, заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X."Это спровоцирует эскалацию и сделает переговоры невозможными", — написала она.По словам журналистки, Байден и Зеленский предопределили судьбу украинцев. Подавляющее количество граждан страны не желают умирать на поле боя, но их отправляют туда силой, добавила она."Люди не хотят войны", — подчеркнула Панченко.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984358424.html

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