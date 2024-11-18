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В США призвали Трампа вмешаться в ситуацию с ATACMS
В США призвали Трампа вмешаться в ситуацию с ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
В США призвали Трампа вмешаться в ситуацию с ATACMS
НАТО и Украина будут уничтожены, если избранный президент США Дональд Трамп не помешает решению действующего главы государства Джо Байдена касательно ударов по... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:09
2024-11-18T11:09
2024-11-18T15:11
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. НАТО и Украина будут уничтожены, если избранный президент США Дональд Трамп не помешает решению действующего главы государства Джо Байдена касательно ударов по России, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X."Если Трамп не вмешается и не удержит Украину и НАТО, любые попытки реализовать решение Байдена будут иметь фатальные последствия", — написал он.По словам эксперта, решение Вашингтона разрешить Киеву бить по России ракетами ATACMS равноценно самоубийству.Накануне газета The New York Times написала со ссылкой на неназванных американских чиновников, что президент Джо Байден санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для ударов вглубь территории России. По словам собеседников издания, Байден пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР" — предполагается, что ВСУ будут наносить удары по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
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В США призвали Трампа вмешаться в ситуацию с ATACMS
Риттер: НАТО и Украина погибнут, если Трамп не вмешается в ситуацию с ATACMS