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В США призвали Трампа вмешаться в ситуацию с ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 18.11.2024 (обновлено: 15:11 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/tramp-1984349712.html
В США призвали Трампа вмешаться в ситуацию с ATACMS
В США призвали Трампа вмешаться в ситуацию с ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
В США призвали Трампа вмешаться в ситуацию с ATACMS
НАТО и Украина будут уничтожены, если избранный президент США Дональд Трамп не помешает решению действующего главы государства Джо Байдена касательно ударов по... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:09
2024-11-18T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
джо байден
дональд трамп
atacms
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. НАТО и Украина будут уничтожены, если избранный президент США Дональд Трамп не помешает решению действующего главы государства Джо Байдена касательно ударов по России, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X."Если Трамп не вмешается и не удержит Украину и НАТО, любые попытки реализовать решение Байдена будут иметь фатальные последствия", — написал он.По словам эксперта, решение Вашингтона разрешить Киеву бить по России ракетами ATACMS равноценно самоубийству.Накануне газета The New York Times написала со ссылкой на неназванных американских чиновников, что президент Джо Байден санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для ударов вглубь территории России. По словам собеседников издания, Байден пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР" — предполагается, что ВСУ будут наносить удары по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984327828.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, дональд трамп, atacms, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, совет федерации рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, ATACMS, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США, Совет Федерации РФ, НАТО
В США призвали Трампа вмешаться в ситуацию с ATACMS

Риттер: НАТО и Украина погибнут, если Трамп не вмешается в ситуацию с ATACMS

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. НАТО и Украина будут уничтожены, если избранный президент США Дональд Трамп не помешает решению действующего главы государства Джо Байдена касательно ударов по России, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.
"Если Трамп не вмешается и не удержит Украину и НАТО, любые попытки реализовать решение Байдена будут иметь фатальные последствия", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Зеленского предупредили после разрешения США бить вглубь России
Вчера, 09:24
По словам эксперта, решение Вашингтона разрешить Киеву бить по России ракетами ATACMS равноценно самоубийству.
Накануне газета The New York Times написала со ссылкой на неназванных американских чиновников, что президент Джо Байден санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для ударов вглубь территории России. По словам собеседников издания, Байден пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР" — предполагается, что ВСУ будут наносить удары по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"За два месяца": в США предупредили о глобальной катастрофе
Вчера, 10:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденДональд ТрампATACMSВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы СШАСовет Федерации РФНАТО
 
 
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