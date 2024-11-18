https://ria.ru/20241118/tramp-1984317192.html

Аналитик рассказал о "козыре" Трампа на переговорах с Россией

Аналитик рассказал о "козыре" Трампа на переговорах с Россией - РИА Новости, 18.11.2024

Аналитик рассказал о "козыре" Трампа на переговорах с Россией

Отмена западных санкций против России обязательно станет пунктом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но победивший на президентских выборах в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T07:05

2024-11-18T07:05

2024-11-18T10:20

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АНКАРА, 18 ноя — РИА Новости. Отмена западных санкций против России обязательно станет пунктом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп попытается использовать это как козырь, считает турецкий аналитик Серхат Латифоглу. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. "Безусловно, отмена санкций станет пунктом на каком-то этапе переговоров (по Украине. — Прим. ред.). Это не будет сразу, главная задача Трампа — добиться прекращения огня. Трамп постарается использовать тему отмены санкций как свой козырь. Поспешных шагов в этом направлении не будет, но эта тема будет обязательно обсуждаться на каком-то этапе", — заявил РИА Новости Латифоглу. По его словам, Трамп сейчас закулисно пытается открыть путь к мирным переговорам. "Чувствуется, что ведется закулисная работа. Наверняка в начале следующего года мы увидим конкретику", — сказал аналитик. Летом президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html

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