В Кремле ответили на вопрос о заморозке украинского конфликта
Песков: заморозка конфликта на Украине по линии боевого столкновения неприемлема
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта, передало агентство Блумберг со ссылкой на источники. По словам неназванных источников агентства, президент Турции предложит Киеву отложить переговоры о вступлении в НАТО как минимум на десять лет в качестве "уступки" России. Предложение Эрдогана предусматривает создание "демилитаризованной зоны" на востоке Донбасса. Эрдоган предложит разместить на этой территории "международные войска" в качестве "дополнительной гарантии" для Киева и заверить Украину в том, что она будет получать помощь в виде военных поставок за согласие не вступать в НАТО.
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"И вы знаете, что, конечно, какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, априори неприемлем для российской стороны", - сказал Песков, комментируя сообщения об инициативе Эрдогана представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта.
Он подчеркнул, что в данном случае сформулированные президентом России Владимиром Путиным условия полностью сохраняют свою актуальность.
"Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены", - добавил Песков.
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