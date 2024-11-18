https://ria.ru/20241118/svo-1984364137.html

В Кремле ответили на вопрос о заморозке украинского конфликта

В Кремле ответили на вопрос о заморозке украинского конфликта - РИА Новости, 18.11.2024

В Кремле ответили на вопрос о заморозке украинского конфликта

Вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:23

2024-11-18T12:23

2024-11-18T12:37

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта, передало агентство Блумберг со ссылкой на источники. По словам неназванных источников агентства, президент Турции предложит Киеву отложить переговоры о вступлении в НАТО как минимум на десять лет в качестве "уступки" России. Предложение Эрдогана предусматривает создание "демилитаризованной зоны" на востоке Донбасса. Эрдоган предложит разместить на этой территории "международные войска" в качестве "дополнительной гарантии" для Киева и заверить Украину в том, что она будет получать помощь в виде военных поставок за согласие не вступать в НАТО."И вы знаете, что, конечно, какой-то вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, априори неприемлем для российской стороны", - сказал Песков, комментируя сообщения об инициативе Эрдогана представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта.Он подчеркнул, что в данном случае сформулированные президентом России Владимиром Путиным условия полностью сохраняют свою актуальность."Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html

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россия, в мире, турция, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган